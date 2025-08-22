Últimas Noticias
Junta de Portavoces acuerda que el presidente del Congreso podrá incluir "discrecionalmente" temas en el Pleno

La Mesa Directiva está conformada por José Jerí, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López.
La Mesa Directiva está conformada por José Jerí, Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López. | Fuente: Congreso
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El acuerdo, firmado el último 13 de agosto, señala que "se considerarán las propuestas que se solicitarán a los presidentes de cada una de las comisiones".

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el presidente de dicha institución, José Jerí, tendrá la facultad de incluir dictámenes en el Pleno de manera discrecional, considerando lo propuesto por las diversas comisiones.

"La Mesa Directiva, dentro de sus facultades, determinaría discrecionalmente y conforme las contingencias que se presenten, los temas a tratar en las sesiones del Pleno del Congreso de la República", se puede leer en el acuerdo, el cual fue firmado el último 13 de agosto.

"La Presidencia podría incorporar dictámenes discrecionalmente a la Agenda del Pleno, dentro de los cuales se considerarían las propuestas que se solicitarán a los presidentes de cada una de las comisiones", continúa.

Congreso aprobó cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y la Comisión Permanente

El último 7 de agosto, con 107 votos a favor, tres en contra y una abstención, el pleno del Congreso aprobó el cuadro nominativo del número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias y la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

BancadaCantidadCongresistas
Fuerza Popular4Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura
Alianza para el Progreso3Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena
Podemos Perú3José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial2No acreditó
Perú Libre2Flavio Cruz, María Taipe
Renovación Popular2Alejandro Muñante, Jorge Zeballos Aponte
Somos Perú2Ana Zegarra, Héctor Valer
Acción Popular2Luis Aragón, Carlos Alva Rojas
Avanza País1Alejandro Cavero Alva
Bancada Socialista1Alfredo Pariona Sinche
Honor y Democracia1Gladys Echaíz Ramos
Bloque Democrático Popular1Edgard Reymundo Mercado

Asimismo, se aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

