Junta de Portavoces acuerda que el presidente del Congreso podrá incluir "discrecionalmente" temas en el Pleno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el presidente de dicha institución, José Jerí, tendrá la facultad de incluir dictámenes en el Pleno de manera discrecional, considerando lo propuesto por las diversas comisiones.

"La Mesa Directiva, dentro de sus facultades, determinaría discrecionalmente y conforme las contingencias que se presenten, los temas a tratar en las sesiones del Pleno del Congreso de la República", se puede leer en el acuerdo, el cual fue firmado el último 13 de agosto.

"La Presidencia podría incorporar dictámenes discrecionalmente a la Agenda del Pleno, dentro de los cuales se considerarían las propuestas que se solicitarán a los presidentes de cada una de las comisiones", continúa.

Congreso aprobó cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y la Comisión Permanente

El último 7 de agosto, con 107 votos a favor, tres en contra y una abstención, el pleno del Congreso aprobó el cuadro nominativo del número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias y la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Bancada Cantidad Congresistas Fuerza Popular 4 Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura Alianza para el Progreso 3 Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena Podemos Perú 3 José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial 2 No acreditó Perú Libre 2 Flavio Cruz, María Taipe Renovación Popular 2 Alejandro Muñante, Jorge Zeballos Aponte Somos Perú 2 Ana Zegarra, Héctor Valer Acción Popular 2 Luis Aragón, Carlos Alva Rojas Avanza País 1 Alejandro Cavero Alva Bancada Socialista 1 Alfredo Pariona Sinche Honor y Democracia 1 Gladys Echaíz Ramos Bloque Democrático Popular 1 Edgard Reymundo Mercado

Asimismo, se aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.