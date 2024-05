Flor Pablo defendió realizar actividades proselitistas en semana de representación: "No creo que haya un error"

Congreso La parlamentaria reconoció que "en horas de la noche" había "participado en actividades del partido"

La congresista Flor Pablo (no agrupada), en diálogo con RPP, se pronunció respecto al reportaje periodístico en el que se le señala de haber realizado actividades proselitistas de su agrupación política 'Lo Justo' durante la semana de representación parlamentaria.

El dominical Panorama reveló que Pablo Medina realizó un viaje a la región Ayacucho el pasado 20 de marzo, en plena semana de representación, pese a que la legisladora fue elegida por Lima Metropolitana. Para su traslado, el Congreso le entregó un pasaje del 20 al 21 de marzo, cuyo costo fue de 1 121 soles.

Al respecto, la congresista reconoció haber realizado dichas actividades partidistas durante el viaje que le costeó el Congreso; no obstante, defendió haberlas hecho, ya que las consideró parte de sus actividades políticas.

"Yo no creo que acá hay un error"

La legisladora indicó que luego de realizar su trabajo de "fiscalización" parlamentaria, "por la noche" realizó actividades vinculadas a 'Lo Justo'.

"Yo fui a Ayacucho no a hacer esta actividad exclusivamente, sino porque tenía una agenda de fiscalización a los institutos pedagógicos, porque me llegó la información de que no recibían financiamiento después de haberse licenciado (…) A eso fui a Ayacucho", indicó.

"Efectivamente, he viajado a mis actividades por semana de representación, he trabajado todo el día, ustedes lo pueden verificar, y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo", agregó.

Respecto a la naturaleza de estas actividades, la parlamentaria no agrupada indicó que fue "a presentar la situación política del país" y "a alentar la integración de nuevos liderazgos a la política".

"Yo no fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad (…) del partido", argumentó.

Vale resaltar que el artículo 18 del Reglamento del Congreso señala que "la función de congresista es de tiempo completo"; mientras que el artículo 23, literal f, señala que el parlamentario "no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo".

No obstante, Flor Pablo consideró que no había cometido un error al haber participado en actividades de la referida agrupación política.

"Yo no creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas (...) Y cuando hago actividad proselitista, yo pido licencia, yo compro mi pasaje. Esta es una actividad dentro de todas las actividades, de dos horas, de una hora de reuniones. Yo no voy a permitir que se comience acá a señalar que por qué en tal o cual día hace una actividad cuando es parte de mi labor como política", refirió.

Asimismo, no descartó continuar realizando actividades similares a las que realizó con el partido 'Lo Justo' en Ayacucho.

"Yo esta semana tengo en Lima semana de representación, (y) tengo en horas de la noche reuniones con líderes, con organizaciones porque tengo que seguir mi trabajo político. Por favor, no confundamos a la población señalando que ahora los congresistas ya no pueden hacer nada", aseveró.

"Todos los congresistas somos de partidos políticos, los congresistas, los políticos, nos debemos a nuestras reuniones partidarias y tenemos que seguir haciéndolo, sino qué clase de políticos vamos a ser", puntualizó.