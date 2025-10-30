Últimas Noticias
Flor Polo anunció su candidatura al Congreso por Somos Perú

Florcita Polo al lado de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li.
Florcita Polo al lado de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li. | Fuente: Facebook de Patricia Li
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La hija de Susy Díaz busca llegar al Congreso de la República con Somos Perú, agrupación que destacó su incorporación a la lista parlamentaria como diputada.

Flor Polo anunció este jueves su postulación al Congreso de la República por el partido Somos Perú.

“Muy feliz de darles esta gran noticia, mis fieles seguidores, voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. Vamos con todo”, publicó Flor Polo en sus redes sociales.

Su mensaje estuvo acompañando con una fotografía al lado de la presidenta de la agrupación política, Patricia Li.

Ella, a su vez, saludó la incorporación de Polo Díaz a la lista parlamentaria y expresó su respaldo a su candidatura.

“Con Florcita Polo Díaz, juntos somos fuertes. Un solo corazón”, escribió en su cuenta de Facebook.

Susy Díaz rechazó invitación para postular al Congreso 

La excongresista, Susana Ivonne Díaz Díaz, mejor conocida como Susy Díaz, anunció que no aceptará la invitación del partido Somos Perú para reincorporarse a la actividad política con miras a las Elecciones Generales del 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mamá de Florcita Polo expresó su agradecimiento a la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, por haberla considerado como precandidata al Congreso de la República en los próximos comicios; sin embargo, aclaró que no podrá aceptar la propuesta por motivos personales.

"Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Florcita Polo Somos Perú Congreso de la República

