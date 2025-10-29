Susy Díaz rechaza invitación de Somos Perú para postular al Congreso en 2026

La excongresista, Susana Ivonne Díaz Díaz, mejor conocida como Susy Díaz, anunció que no aceptará la invitación del partido Somos Perú para reincorporarse a la actividad política con miras a las Elecciones Generales del 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la exvedette expresó su agradecimiento a la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, por haberla considerado como precandidata al Congreso de la República en los próximos comicios; sin embargo, aclaró que no podrá aceptar la propuesta por motivos personales.

"Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Como se sabe, el último lunes, la presidenta de Somos Perú confirmó la precandidatura a diputada de Susy Díaz mediante una publicación en sus redes sociales.

“Lindo Domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Diaz, Manuel Gustavo Montoya Chavez , Emma Damian y Alexis Bryan Atencio Diaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes Un solo corazón", escribió Li en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que Susy Díaz fue elegida congresista en el año 1995 por el partido político Movimiento Independiente Agrario. Participó en distintos programas cómicos como 'Risas y salsas', 'Risas de América', entre otros y por ello se cuestionó su presencia en la política peruana. Sin embargo, obtuvo 10 280 votos, con lo que obtuvo una curul en el Congreso.