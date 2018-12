El congresista de Fuerza Popular respondió a la acusación del fiscal Juan Carrasco, quien lo mencionó como uno de los implicados en manejo irregular de obras. | Fuente: RPP Noticias

El congresista de la República, Héctor Becerril respondió a las acusaciones emitidas por el fiscal Juan Carrasco en la audiencia de contra la presunta organización criminal "Los Temerarios del Crimen" en la que mencionó a él y a otros tres congresistas por estar presuntamente implicados en el manejo irregular de diversas obras en la ciudad de Chiclayo a fin de obtener beneficios.

En comunicación con RPP Noticias, Becerril rechazó estar involucrado en algún tipo de hecho delictivo en esta ciudad norteña. "Rechazo rotundamente que yo habría tenido algo que ver con hechos delictivos de esta supuesta organización criminal de la municipalidad de Chiclayo", dijo.

De igual modo, indicó que es normal que los congresistas re las regiones se reúnan con las autoridades a fin de acompañarlos a los ministerios en caso tengan que exponer sus proyectos de inversión pública.

"Todos los congresistas dentro de nuestras funciones de representación nos interrelacionamos con los diferentes alcaldes, tanto provinciales como distritales de nuestra región [...] No solamente con el alcalde David Cornejo, a muchísimos alcaldes de la región Lambayeque he acompañado a los diferentes ministerios", contó Becerril.

Asimismo negó conocer alguna de las imputaciones del fiscal, quien acusa a sus hermanos, Antonio y Wilfredo de entregar dinero y buscar qué beneficiarse con una obra. "Yo no conozco si esas imputaciones que se hacen, sean verdaderas o son falsas, lo que acá corresponde es que acá se haga una investigación seria y objetiva, pero también quiero acotar que el sistema de colaboración eficaz", declaró.

Denuncia contra el fiscal

Becerril también dijo haber denunciado al fiscal Carrasco por supuestas imputaciones en casos que él, precisa, no tiene nada que ver. "En estos momentos a él (fiscal Carrasco) lo he querellado y también en el mes de mayo, y también le he interpuesto dos denuncias penales por haber tratado de incluirme en una organización criminal "Los Wachiturros de Tumán", sin ni siquiera pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria", contó.

Agregó que el fiscal "Pasó a una investigación preparatoria y finalmente cuando el juez resolvió a mi favor una cuestión previa y declaró el juez fundada mi demanda y que se archive lo actuado en su resolución, el fiscal Carrasco, en forma temeraria, mintió y elevó los actuados al fiscal de la Nación, diciendo y afirmando que el juez lo había ordenado. El mentir, el variar una resolución judicial, eso es gravísimo, eso ha hecho el fiscal Carrasco con tal de incriminarme en los hechos, por ello lo he denunciado penalmente. Dos denuncias y una querella", refirió.

Finalmente respondió que las acusaciones por parte del testigo protegido son para inmiscuirlo en algo que no tiene nada que ver. "Lamentablemente a veces, y se ha visto muchos casos, se obliga a que los detenidos de manera preliminar y preventiva, para mejorar su situación, inmiscuyen a otras personas que no tienen nada que ver con el hecho", dijo Becerril.