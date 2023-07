Héctor Valer afirmó que Pedro Castillo y Aníbal Torres le "plantearon" el cierre del Congreso cuando era jefe del Gabinete

Congreso Valer dijo que Roberto Sánchez y Betssy Chávez fueron "cómplices" del intento de cierre del Congreso

El parlamentario de Somos Perú, Héctor Valer, en diálogo con RPP Noticias, afirmó que, durante los días que fue premier del tercer Gabinete del gobierno de Pedro Castillo, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, le "planteó" el cierre del Congreso, con la anuencia del jefe de Estado.

Como se recuerda, Valer Pinto juró como presidente del Consejo de Ministros el 1 de febrero del 2022 y dimitió después de tres días. No obstante, el congresista indicó que su renuncia se dio tras el planteamiento del que fuera titular de Justicia de su Gabinete.

Plantearon que el cierre del Congreso era "necesario"

Según el legislador, tanto Aníbal Torres como Pedro Castillo le plantearon que el cierre del Parlamento era "necesario".

"Cuando Aníbal Torres era ministro de Justicia y yo premier, él me planteó que era necesario cerrar el Congreso. Su estrategia ya venía desde el mes de febrero", refirió a Ampliación de Noticias.

"Yo no estuve de acuerdo con eso. Posteriormente, nos reunimos con el ahora expresidente, a quien le manifesté que no estaba de acuerdo (...) Su respuesta fue que era necesario cerrar el Congreso. Estaban convencidos los dos y yo, a los 8 días, renuncié", agregó.

Valer Pinto resaltó que la prueba de su desacuerdo con ese planteamiento fue que denunció a Aníbal Torres cuando, en su condición de premier, presentó la cuestión de confianza al Congreso.

"No estaba de acuerdo. Prueba de eso es que cuando, ya de premier, Aníbal Torres va a al Congreso y plantea la cuestión de confianza sobre una ley ya aprobada, inmediatamente, yo lo denuncié en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)", señaló.

Asimismo, el congresista de Somos Perú sostuvo que Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Castillo, y Betssy Chávez, quien también fue premier en dicho Gobierno, eran "cómplices" del intento de cierre del Legislativo.

"Sánchez, permanentemente, estuvo coordinando la posibilidad de cerrar el Congreso y prueba de ello es que en el Consejo de Ministros, después de haberse presentado la cuestión de confianza, él aprueba en el acta que la cuestión fáctica se había consolidado (…) Razón por la cual denuncié a todos los miembros del Consejo de Ministros ante la SAC, excepto a la actual presidenta que no firmó el acta de Consejo de Ministros", explicó.

Valer señaló también que aceptó el premierato porque "fuerzas democráticas" que se reunieron con Castillo Terrones respaldaron su designación, aunque no precisó de que "fuerzas" se trataba.

"Formé parte del Consejo de Ministros de Pedro Castillo sin respaldo de Perú Libre. Nunca me respaldaron para ser premier sino otras fuerzas democráticas con las que Pedro Castillo se reunió y luego me convocaron a una reunión reservada. No puedo decir qué fuerzas porque fueron sesiones reservadas", indicó.

Cabe recordar que la renuncia de Héctor Valer al cargo de premier se dio en medio de cuestionamientos por, presuntamente, agredir a su hija y a quien fuera su esposa, por lo cual sus vecinos recogieron firmas para ser expulsado del edificio en el que vivía en Lima. Al respecto, el parlamentario dijo que "se fabricaron" esos "expedientes" en su contra.

"(Se fabricaron) contra mí algunos expedientes judiciales sobre violencia familiar. Hoy el Poder Judicial me ha dado una constancia de que yo no estuve involucrado nunca en ese expediente", puntualizó.