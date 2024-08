Ilich López anunció que planteará una modificación a la ley que establece topes a los intereses por préstamos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Ilich López se mostró en contra de la ley que exige a las plataformas de streaming el pago de IGV

Ilich López se mostró en contra de la ley que exige a las plataformas de streaming el pago de IGV | Fuente: Congreso

El nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, señaló que planteará una modificación a la ley que establece topes a los intereses por préstamos. Ello, debido a que consideró que la mencionada norma generaba el escenario propicio para los extorsionadores, pues muchas personas quedaban fuera del sistema bancario al retrasarse con sus cuotas y dañar su historial crediticio.

"No veremos la derogatoria, sino la modificación. A través de una ley del Congreso de la República se ha generado un espacio favorable a estos delincuentes (del gota a gota) para que capten clientes, a los emprendedores. Este es el tema de los topes financieros. Está bien que para los clientes que no tienen riesgo, que tienen sus cuotas al día, existan estos topes. Igual la competencia hace que ellos tengan intereses bajos", dijo en Ampliación de Noticias.

"Si usted se ha demorado dos días en su pago, entonces ahora es un cliente de riesgo. Y como es un cliente de riesgo, yo tengo que subirle un poco la tasa de interés, pero ya no le voy a dar crédito porque la ley me dice que no puedo subir esa tasa de interés porque es usted un cliente riesgoso. Entonces ya no lo atiendo. Y se va a otra entidad financiera y tampoco lo atienden. Y como necesita dinero, ¿a dónde cae? Al gota a gota", aseveró.

Ilich López se mostró en contra de la ley que exige a las plataformas de streaming el pago de IGV | Fuente: RPP

"La Sunat debe de dejar su rol punitivo"

En otro momento, se refirió a la recaudación de impuestos y pidió a la Sunat dejar su "rol punitivo" a fin de que las pequeñas empresas puedan acceder más fácilmente a créditos.

"Cada año necesitamos darle al mercado laboral 350 mil puestos de trabajo, que son los puestos que se necesita incrementar para las nuevas personas. Para eso se necesita crecer al 5 %", aseveró.

"Debemos necesariamente impulsar la inversión en los sectores que dan mayor trabajo: servicios, agricultura, metalmecánica, producción, pesca. Para que los inversionistas de todo tipo, nacionales y extranjeros, inviertan en estos sectores que dan mayor cantidad de trabajo, necesitan las reglas claras, y que el Estado también invierta. No olvidemos que el 60% del PBI se basa en el consumo privado", añadió.

"La Sunat debe de dejar ese rol punitivo, castigador para tener un rol de acompañamiento, educador, fortalecedor. Necesitamos darle crédito a las micro y pequeñas empresas", enfatizó.

Impuesto a los streamings

Finalmente, se mostró en contra de la ley que exige a las plataformas de streaming el pago de IGV en aras de obtener en el largo plazo una mayor recaudación tributaria.

"Estoy en contra, y no sólo de ese impuesto, sino estoy en contra de que el ente recaudador sean pocos en el Perú. Poquitos son los que recaudan, pagan impuestos. Esa base tributaria se necesita ampliar", indicó.

"Si solo diez personas, pagando tributos, mantienen al Perú, tenemos que ampliar esa base tributaria. Imagínense si los ocho millones de micro y pequeñas empresas que existen en el Perú aportaran con impuestos. Lógicamente tendríamos más recaudación y podríamos tener una estadística para bajar esos impuestos", culminó.