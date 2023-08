Isabel Cortez sobre denuncias contra Alejandro Soto: "Si va a desestabilizar al Congreso, debería dar un paso al costado"

Congreso "Yo no conocía todas esas denuncias contra Alejandro Soto. Cada vez van saliendo más. Yo digo que deden ser investigadas", señaló la congresista Isabel Cortez.

La legisladora de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Isabel Cortez, afirmó que el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, debería "dar un paso al costado" si los cuestionamientos que siguen apareciendo en su contra generan inestabilidad en el Parlamento.

"Yo no conocía todas esas denuncias que él tenía. Cada vez van saliendo más. Yo digo que deden ser investigadas", señaló Cortez en el programa Las cosas como son.

A ello, agregó, que "si a raíz de estas denuncias va a desestabilizar el Congreso", yo creo "que el presidente (Alejandro) Soto debería dar un paso al costado" y "convocar a elección de un nuevo presidente".

"Todo esto está causando desestabilidad en el Congreso, estamos en el ojo de los ciudadanos, a todos nos meten en el mismo saco, eso no es bueno para el Legislativo", añadió.

Congresita Isabel Cortez se refirió sobre los cuestionanimetos contra el titular del Parlamento, Alejandro Soto | Fuente: RPP

En ese sentido, la congresista pidió a la Fiscalía que investigue cuanto antes las denuncias contra Alejandro Soto para que sus denuncias no terminen "en el sueño de los justos".

Sobre moción de censura

Por otro lado, aseguró no tener mayor conocimiento sobre la moción que elabora su colega de bancada, Roberto Sánchez, para censurar al titular del Parlamento.

"Recién (hoy) en la tarde me he enterado. Al menos a mí no me ha dicho nada, yo desconozco. Posiblemente, uno de estos días, nuestra vocera nos convocará a una reunión para llegar a un acuerdo si es que seguimos fomentando o si es que ya consiguió las firmas, él lo presentará. No me han dicho nada a mí", apuntó.

Guerra-García defiende "presunción de inocencia" de Alejandro Soto

El segundo vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra-García, desestimó los cuestionamientos en contra del titular del Parlamento, Alejandro Soto, y dijo que defenderá la institucionalidad, tal como, aseguró, lo hizo durante el Gobierno de Pedro Castillo.

"Cuando el presidente Castillo gobernaba se propuso que se reduzca los votos para poder vacarlo. Y Fuerza Popular dijo: no podemos hacer eso. Nosotros lo discutimos, porque hay que proteger de alguna manera a los poderes del Estado, a la institucionalidad y a un presidente de un poder del Estado (...). No podemos cambiar de presidente del Congreso tres o cuatro veces. Esa también es una mala señal afuera del Perú (...). Hay una palabra que se llama presunción de inocencia. Que la Fiscalía, que la Procuraduría inicie investigaciones no significa que alguien sea culpable. Es más, debe ser tratado como inocente", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, el parlamentario de Fuerza Popular invocó a la "presunción de inocencia" para justificar la negativa de su bancada a votar en contra de una posible censura contra Soto. No obstante, se debe recordar que su agrupación política votó a favor de la vacancia contra Pedro Castillo, pese a que las investigaciones se encontraban en el mismo estadio.

"Nuestra posición es que el presidente del Congreso de la República tiene presunción de inocencia. No por investigaciones preliminares, por titulares de prensa o porque se cree vamos a cambiar a una presidente del Congreso. No vamos a apoyar esa moción (...). Creo que los que trabajamos en un grupo político tenemos derecho a hacer política y el Facebook y declaraciones es parte de hacer política", aseveró.