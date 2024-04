Alejandro Soto presentará acción competencial ante el TC contra suspensión de inhabilitación de magistrados de la JNJ

La Junta de Portavoces del Parlamento decidió este martes autorizar al presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), a presentar dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la resolución del Poder Judicial que declaró suspender provisionalmente la inhabilitación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello.

#CongresoInforma I Junta de Portavoces autorizó al titular del Parlamento, @AlejandroSotoRe, iniciar acción competencial y presentar una medida cautelar ante el TC en respuesta a la medida cautelar del Poder Judicial que suspende provisionalmente las inhabilitaciones de dos… pic.twitter.com/RIPIVg0NPn — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 9, 2024

Como se sabe, el pasado 22 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) declaró fundada la demanda de amparo presentada por los referidos magistrados contra el Congreso, luego de que el pleno del Legislativo decidiera inhabilitarlos por 10 años para el ejercicio de la función pública.

A través de una resolución, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata "en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)", de manera provisional, hasta que "se emita resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional".

Congreso contra el Poder Judicial

Como se sabe, desde que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la suspensión de la inhabilitación de Vásquez y Tello, el Congreso rechazó el fallo de la judicatura y ha intentado proseguir con su cometido.

El mismo día en que se conoció la resolución, el Legislativo emitió un comunicado señalando que el Poder Judicial "no puede tomar decisiones sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso en arreglo a lo previamente señalado por el Tribunal Constitucional".

El Congreso recalcó que es respetuoso de las instituciones del Estado y el equilibrio de poderes y está en su deber de hacer respetar el fuero parlamentario.

#CongresoInforma a la opinión pública lo siguiente 👇 pic.twitter.com/MuZ7gK0xb3 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 23, 2024

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó, días después, estar sorprendido por la forma célere en que el Poder Judicial dictó una medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez para lograr su reposición como miembros de la Junta Nacional de Justicia.

"Me preocupa que el sistema de justicia, propiamente el Poder Judicial, en algunos casos es muy célere, me gustaría que sea así en todos los casos. Hay medidas cautelares que esperan meses y años, ni siquiera los atienden. ¿Por qué han resuelto a priori? ¿por qué tan rápidamente? es una explicación que se le debe al país", expresó en el programa 'Las Cosas como Son' de RPP.

Gutiérrez Cóndor afirmó que lo resuelto por el Poder Judicial le parece bien, pero reiteró que esa misma rapidez para resolver debería ser replicada en todos los casos.

"Mirémoslo en positivo, Lo que ha resuelto el Poder Judicial, la Corte Superior, está bien, pero quisiéramos que así resuelvan también en los otros casos. No tiene que esperarse mucho tiempo y de verdad hay denuncias serias que llegan a la Defensoría de la demora de las medidas que puedan causar indefensión y no ser posible su restitución de la afectación en el tiempo... En qué afectaba si se restituía o no. Dejamos de juramentar ¿en qué altera si está la composición de los miembros? no altera en nada", aseveró.

A su vez, el procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera, pidió al Tribunal Constitucional anular la medida cautelar del Poder Judicial a favor de Aldo Vásquez e Inés Tello.

Peña Tavera solicitó, a través de un oficio, que el TC emita pronto la resolución que corresponda, disponiendo que se declare nula y sin efecto legal el fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima.



En el documento se señala que dicha instancia del Poder Judicial incurrió en un “manifiesto desacato” a lo decidido y expuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia 74/2023 emitida el 23 de febrero del año pasado.

El procurador del Congreso recordó que la sentencia del TC determina el impedimento del Poder Judicial de intervenir a través de medidas cautelares en el legítimo ejercicio de las competencias constitucionales y excluyentes del Congreso, entre las cuales se encuentra el control político sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Ahora, el presidente del Parlamento quedó habilitado también para interponer los referidos recursos ante el TC para que se haga efectiva la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello de sus cargos como magistrados de la JNJ.