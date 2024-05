Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Jorge Flores Ancachi por caso 'Mochasueldo'

Judiciales Flores Ancachi fue sancionado por la Comisión de Ética del Congreso, en marzo pasado, por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el parlamentario Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) por haber realizado un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores en el Legislativo.

El documento de la denuncia, que consta de 15 tomos, ya se encuentra en el despacho del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, para su respectivo trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Cabe resaltar que la denuncia se hizo a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, y se sindica al legislador de la lampa como presunto autor del delito de concusión, en grado de tentativa, en agravio del Estado.

📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presenta denuncia constitucional contra Jorge Luis Flores Ancachi. pic.twitter.com/PRzodmcGlp — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 14, 2024

¿Qué hechos se le imputan a Jorge Luis Flores Ancachi?

Según la Fiscalía, los hechos están referidos a que dicho congresista "habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas", que presidió entre el 2022 y 2023, "a fin de que le entreguen sumas de dinero de sus haberes".

Cabe recordar que un reportaje del dominical Cuarto Poder, de julio del 2023, reveló un audio donde se escucharía a Flores Ancachi exhortar a sus trabajadores para que le entreguen el 10% de sus sueldos. Los hechos habrían ocurrido en enero de ese año.

"Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, habría indicado.

Asimismo, indicó que otros congresistas tendrían las mismas prácticas, como Jorge Montoya y José Cueto (Renovación Popular), Roberto Chiabra (APP) y María del Carmen Alva (no agrupado).

"El año pasado, cuando asumimos, (Alva) nos dice: 'Chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca: ‘Cómo es esto, Jorge. Oye, pero te digo que yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro", se le escucharía explicar.

"Bueno, Maricarmen, ya no lo dijo en buena onda pero dijo: 'la gente acá es ingrata, cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar nos quieran denunciar. No les vaya a pasar lo mismo. Así que había dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien'. Entonces, en esa línea, hermano, o sea, no crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaban antes de venir acá'", habría inquirido.

Por su parte, María del Carmen Alva rechazó la versión de Flores Ancachi en la que estaría vinculándola con dicha práctica.

"Eso es una calumnia, me está utilizando a mí. Se está apoyando en mi imagen, de una persona con principios, diciéndoles a ellos: 'Oye mira si ella nos ha dicho esto, entonces yo lo puedo hacer también'". Rechazo totalmente, me parece indignante ese audio", dijo en respuesta telefónica a Cuarto Poder.

Además, Flores Ancachi indicó que le habían ofrecido 250 mil dólares por los puestos en su despacho.

"Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, habría aseverado.

Vale resaltar que, por estos hechos, la Comisión de Ética del Congreso aprobó, el pasado 25 de marzo, el informe final que proponía suspenderlo por 120 días sin goce de haber. La denuncia fue presentada por María del Carmen Alva, y respaldada por José Cueto, Jorge Montoya y Roberto Chiabra.