Junior Izquierdo no asistió a la Comisión de Fiscalización por estar citado en Inspectoría de la PNP, señala su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso "Es evidente la obstaculización", dijo el abogado de Junior Izquierdo

"Es evidente la obstaculización", dijo el abogado de Junior Izquierdo | Fuente: Congreso TV

José Carlos Mejía, abogado del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, señaló que su patrocinado no asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso debido a que tenía una citación por un proceso disciplinario abierto en Inspectoría. Ello, pese a que el requerimiento del grupo de trabajo parlamentario había llegado primero.

Asimismo, indicó que Izquierdo Yarlequé no había recibido la autorización del comando policial respectivo que, de acuerdo al oficio remitido, le corresponde al Ministerio del Interior, dirigido por Juan José Santiváñez.

"Recordemos que entre junio y julio se han difundido una serie de mensajes de Whatsapp que el señor Juan José Santiváñez ha negado rotundamente, todo el contenido e incluso los audios de voz. Lo que acreditan dos peritajes oficiales del 26 y 27 de junio es que esos mensajes de Whatsapp —que el señor Santiváñez sostiene y seguirá sosteniendo, seguramente, con sus peritos de parte, que no son auténticos, que están manipulados, que no son de él, que no reconoce lo que ha escrito o lo que ha dicho— presentados por mi patrocinado son fidedignos. Son pericias oficiales, del Ministerio Público con el área correspondiente de la Policía", dijo el jurista.

"Para el viernes 6 de septiembre se le notifica a mi patrocinado que tiene una invitación de parte del Congreso de la República. No se le dice 'no puedes ir', por eso mi patrocinado asiste. Pero para el día de hoy no ha tenido ninguna comunicación de parte de su comando. Más bien, al contrario, el día sábado lo citan a la Oficina de Disciplina No 2 para que, simultáneamente, sabiendo que tenía que concurrir al Congreso el miércoles 11 de septiembre, lo citan para una diligencia de declaración indagatoria cuando aún no ha vencido los cinco días", agregó.

Cuando se le preguntó por los motivos por los que fue citado por la Oficina de Disciplina, José Carlos Mejía indicó que responde a "un video de TikTok que de manera tendenciosa se ha publicado donde se le ve a mi patrocinado con unas latas de cervezas y unos cigarros. Pero dice este video que ahí está consumiendo cocaína. Después de que hemos tomado conocimiento público que iba a concurrir el miércoles 11 de septiembre al Congreso, se crea esta cuenta falsa, de manera célere Inspectoría le abre un proceso disciplinario y al día siguiente, el sábado, le dice: 'por si acaso el miércoles vienes a declarar'. Es evidente la obstaculización".

"Es evidente la obstaculización", dijo el abogado de Junior Izquierdo | Fuente: RPP

Juan Carlos Villena responde por caso de Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta

Anteriormente, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se había presentado en el hemiciclo del pleno del Congreso para responder, entre otros temas, por el caso relacionado a Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta. Al respecto, dijo que la investigación estaba designada a una fiscalía suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

"Inmediatamente hemos requierido la intervención de la Autoridad de Control. Según el informe que tenemos, han iniciado una investigación disciplinaria. Y, además, tenemos conocimiento que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios inició acciones inmediatamente", aseveró.

"Esperemos que las investigaciones penales como disciplinarias sigan su curso y seguramente se establecerán las responsabilidades que corresponde", culminó.