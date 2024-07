Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Kelly Portalatino tras difusión de audios de Vladimir Cerrón: "Cualquier mujer se sentiría halagada"

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino confesó sentirse "halagada" tras la difusión de audios que le habrían sido enviados por el secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad.

"Yo me siento halagada que una persona culta, líder de un partido político y también catalogado de izquierda socialista internacional, tenga algunas situaciones que lo agraden, eso cualquier mujer se sentiría halagada", dijo a la prensa.

"Si fuese verdad estos audios, yo me siento halagada", agregó la parlamentaria sobre el material, difundido por el portal El Búnker.

Portalatino aseguró no recordar estos audios y también cuestionó la fuente que los sacó a la luz, pidiendo investigar a la misma y asegurando que sería una "cortina de humo".

"Es una cortina de humo y sobre todo que hay periodistas de la prensa nacional que han recibido de Odebrecht y que hoy ustedes investiguen", aseveró.

Consultado por RPP sobre estos audios, el hermano de Vladimir Cerrón y congresista Waldemar Cerrón consideró este como un "tema irrelevante".

¿Qué dicen los audios?

En los audios, que habrían sido enviados en 2022, se escucha a un hombre que se identifica como el "viceministro de Hidrocarburos", presuntamente Rafael Reyes, expresar sentimientos hacia la parlamentaria.

"Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno", manifiesta.

Seguidamente, se escucharía la voz del prófugo exgobernador regional de Junín, quien al final del mensaje la llama "amor".

"Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, c*****. Por eso debemos ser la vanguardia, amor", pronuncia.

Tras ello, el viceministro toma la palabra y dice: "Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti".

Finalmente, Cerrón vuelve a dirigirse a Portalatino. "Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo", expresa.