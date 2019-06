La parlamentaria dijo que se debía "garantizar" que Chávarry llegue a la Fiscalía de la Nación. | Fuente: Andina

Nuevos mensajes de 'La Bótica' entre las parlamentarias Úrsula Letona, Luz Salgado y Karina Beteta evidencian el interés dentro de Fuerza Popular, porque el hoy investigado fiscal Supremo, Pedro Chávarry, juramente en el cargo de titular del Ministerio Público.

La conversación difundida por el dominical Panorama, inicia con un mensaje de Letona, quien aseguró que se debía “garantizar” que Chávarry juramente como fiscal de la Nación y que el juez supremo César San Martín no sea ratificado en el Poder Judicial.

Respondieron Salgado y Beteta, quienes especularon sobre la aparición de información contra Chávarry que podría poner en riesgo su llegada a la Fiscalía de la Nación.

Nuevo chat de 'La Botica' Úrsula Letona: Tenemos que garantizar que Chávarry llegue y que en el Poder Judicial no asuma San Martín quiere entrar en reorganización.

Luz Salgado: Ojalá que no le saquen nada a Chávarry Úrsula Letona: Ya sería el colmo Karina Beteta: Estoy segura que le sacará algún audio recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez.

Línea de Fuerza Popular

Letona, quien entonces se desempeñaba como portavoz de la agrupación parlamentaria, explicó que su mensaje no muestra una intromisión de Fuerza Popular en la juramentación de Chávarry como fiscal de la Nación y que solo transmitió a los demás congresistas la línea adoptada por su partido.

“Esos chats corresponden a mi función de vocera del grupo político. Esa información que yo traslado es la decisión del Comité Político de la línea que iba a tomar el partido, cuando solo se sabía del doctor Chávarry, el tema de la reunión y que había todo un cargamontón para que él no juramente como fiscal de la Nación, porque se había reunido con un grupo de periodistas, lo que él negó”, comentó.

Sobre votación de informe contra Chávarry

Si bien la legisladora reconoció que quizás no se expresó adecuadamente para fijar la postura de su partido, insistió en negar que hubieran influido en la juramentación de Chávarry. También dijo que su votación sobre la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra su antecesor, se dio en función del análisis que hizo del expediente.

“Puede ser que no me haya expresado de la manera correcta. Son chats netamente privados en un contexto de negociaciones políticas, indicaciones políticas (…) He votado en función del expediente, no en función de la línea política que trasladaba como vocera (…) Siempre que me lo han preguntado he dicho que mi voto siempre responde al expediente”, dijo.