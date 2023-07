Luis Aragón sobre elección de nueva Mesa Directiva: "No ha existido condicionamiento de ninguna bancada"

Congreso Luis Aragón descartó condicionamiento por parte de las bancadas de izquierda

Luis Aragón descartó condicionamiento por parte de las bancadas de izquierda. | Fuente: Congreso

El parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón, se refirió a la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, la cual está prevista para este miércoles 26 de julio a las 10.00 a. m., y señaló que su propuesta representa a una "lista provinciana".

"Creo que somos una buena lista, una lista importante, porque no somos ni oficialista del Ejecutivo, ni tampoco una oposición destructiva para el país. Creo que somos una lista provinciana, una lista del interior del país, una lista que busca el acercamiento del Congreso de la República a los sindicatos, a los gremios a la sociedad civil", dijo en conferencia de prensa.

"No buscamos una Mesa Directiva con un presidente que esté encerrado entre cuatro paredes, haciendo despachos y el protocolo y las fotos. Eso ya no quiere el Parlamento. Tampoco quiere sesiones descentralizadas costosas, sino una Mesa que salga con la población. No somos Ejecutivo, pero sí podemos recoger propuestas legislativas importantes de la clase social, de la clase trabajadora y, por supuesto, de la clase empresarial", agregó.

Descarta condicionamiento de bancadas de izquierda

Por otro lado, precisó que no ha existido condicionamiento de ninguna de las bancadas de izquierda con respecto del apoyo a su lista para la Mesa Directiva.

"Quiero descartar plentamente que no ha existido ningún condicionamiento de ninguna bancada, ni de Bicentenario, ni del Bloque Magisterial, ni tampoco de Juntos por el Perú", finalizó.