Ruth Luque pide al Ejecutivo emitir nuevo decreto de urgencia para garantizar venta de medicamentos genéricos

La congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Ruth Luque, solicitó al ministro de Salud, César Vásquez, emitir un nuevo decreto de urgencia para garantizar la venta de medicamentos genéricos a la población.



Desde el pasado 25 de febrero, las farmacias y las boticas a nivel nacional ya no están obligadas a contar con un stock de medicamentos esenciales genéricos tras el vencimiento del plazo decreto de urgencia N.° 007-2019, dispositivo que promovía la venta de estos productos a bajo costo.



La legisladora mostró su "extrañeza" ante la falta de respuesta del Gobierno para garantizar el suministro de estos fármacos y tutelar el derecho a la salud de los ciudadanos.



"Quiero manifestar mi preocupación frente a la inacción del Ejecutivo que atenta seriamente la salud y los bolsillos de las familias peruanas, ya que se viene generando mucho malestar en cuanto al costo excesivo de medicamentos en la cadena de boticas y farmacias a nivel nacional", se lee en el oficio que remitió a Vásquez Sánchez.



"Tenemos la obligación de recetar genéricos"

Por su parte, Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, cuestionó en RPP el “descuido” del Ministerio de Salud y requirió al Ejecutivo emitir urgentemente un decreto para prorrogar la venta de los genéricos.



"Los que trabajamos en hospitales tenemos la obligación de recetar genéricos. Y si el paciente no quiere genérico, puede tener la alternativa de comprarlo particularmente, que es mucho más costoso. El decreto que venció en febrero, el Ministerio de Salud debió prorrogar o hacer permanente. La gran mayoría de la población no tiene para comprar medicamentos [de marcas]. Y los genéricos son buenos, no son malos", dijo.



En vísperas, Yvone Llatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, se pronunció en similares términos y señaló que el sistema público es el primer responsable de que los fármacos genéricos estén disponibles en "en cada centro, puesto y hospital”.