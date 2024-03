Decano del Colegio Médico pide al Minsa emitir un decreto supremo urgente "para prorrogar la venta de genéricos"

El doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, se refirió al vencimiento del plazo del decreto de urgencia que obligaba a las farmacias a tener en stock medicamentos genéricos. Al respecto, dijo que se trata de un descuido del Ministerio de Salud y pidió prorrogar dicha medida.

"Los que trabajamos en hospitales tenemos la obligación de recetar genéricos. Y si el paciente no quiere genérico, puede tener la alternativa de comprarlo particularmente, que es mucho más costoso. El Decreto Supremo que venció en febrero, el Ministerio de Salud debió prorrogar o hacer permanente. La gran mayoría de la población no tiene para comprar medicamentos (de marcas). Y los genéricos son buenos. No son malos. Así que ahí hay un descuido del Ministerio de Salud", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Pedimos al Ministerio de Salud urgente sacar un decreto supremo para prorrogar la venta de genéricos. Eso va a permitir que la población pueda atenderse mejor y recuperar su salud rápidamente", agregó.

Sobre aumento en casos de dengue: "Es lamentable repetir los errores del año pasado"

En otro momento, Urquizo mencionó que si bien se ha invertido una mayor cantidad de dinero para combatir el dengue, no se ha cumplido con las expectivas respecto de la prevención, lo que ha dejado un saldo de más de 50 fallecidos.

"Es lamentable repetir los errores del año pasado. Nosotros habíamos advertido desde la segunda semana de enero que lo del dengue iba a ser una cosa seria. Es evidente que el Gobierno dispuso más dinero para afrontar. El año pasado fue 40 millones y este año más 100 millones. Pero no solo se trata de dinero, sino de planificar ordenadamente la prevención. Y en ese sentido las medidas tomadas no están funcionando porque el número de fallecidos a la fecha es de más de 50", manifestó.

"A partir de la segunda semana de enero nosotros comenzamos a advertir que el número de casos era mayor a lo esperado, porque normalmente lo que se hace es una proyección. Entonces comenzó a aumentar significativamente y cada semana aumentaba más. Nosotros comenzamos a alertar al Ministerio de Salud para declarar en emergencia (...). El ministro dijo que iba a declarar en emergencia a cuatro regiones. Pero el día lunes eran 20. Eso significa que la información que manejaba el ministro no era lo correcto", finalizó.