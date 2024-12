Patricia Juárez dice que ley que deroga detención preliminar sin flagrancia busca "detener los excesos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Patricia Juárez dice que ley que deroga detención preliminar sin flagrancia busca defender la presunción de inocencia y "detener los excesos"

Tras la promulgación de la cuestionada Ley N.º 32181, que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, dijo que el propósito de la norma es la defensa de la presunción de inocencia, como también "el detener un poco los excesos que se han dado" en el sistema de justicia.

"Vemos que, en el sistema de justicia, por el solo dicho del fiscal, una persona es detenida y preliminarmente, como ha ocurrido, por ejemplo, el caso del reciente del señor Lozano. Él ha sido detenido preliminarmente y luego puesto en libertad de manera casi inmediata, en tres o cuatro días", dijo la parlamentaria de Fuerza Popular en diálogo con RPP.

Desde su perspectiva, consideró que existen "serios problemas" en la justicia y reiteró que "en la mayoría de casos", los detenidos preliminarmente son puestos en libertad "de manera casi inmediata". Por ello, dijo que hay otros mecanismos a fin de evitar una posible detención arbitraria.

"La prisión preventiva no se ha eliminado, subsiste. En realidad, lo que se está haciendo acá es (que) Fiscalía, Poder Judicial, revisen en qué casos corresponde la prisión preliminar y que no haya realmente un exceso, como lo hemos visto hasta ahora", precisó.

El vocero de la Fiscalía, Victor Cubas, no descartó que esta institución presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a esta y otras normas promulgadas por el Ejecutivo. Consultada sobre ello, Juárez se mostró de acuerdo con esta medida.

"Es lo correcto. Yo creo que cuando existe alguna duda sobre los visos de constitucionalidad de una norma, para eso tenemos dentro de nuestro sistema democrático la posibilidad de ir a un tribunal que finalmente es el dirimente de estas controversias, que es el TC", refirió.

Asimismo, Juárez atribuyó a la Comisión de Justicia del Parlamento que esta normativa haya sido incluida en una legislación que busca brindar mayor protección legal a los efectivos de la Policía Nacional en el ejercicio de sus labores.

"La Comisión de Justicia los plantea y luego en el Pleno del Congreso se puede en alguna forma reformular, pero inclusive la técnica legislativa, a efectos de denominar una norma como tal, viene también de las áreas administrativas del Congreso", comentó.

Pleno busca declarar en emergencia el sistema de transporte

El Pleno del Congreso de la República aprobó el último miércoles una moción que plantea solicitar al Ejecutivo la declaratoria de emergencia del sistema de transporte en Lima y Callao por un plazo de 120 días.

Juárez, impulsadora de esta norma, precisó que la misma no solo abarca la problemática de inseguridad ciudadana que viene trasgrediendo al transporte público, sino también las dificultades en el tránsito y la infraestructura para todo el sistema.

"Acabamos de inaugurar el megapuerto de Chancay, tenemos próximo a inaugurarse la nueva pista del aeropuerto; sin embargo, no existe la infraestructura vial adecuada que permita la fluidez de todo lo que va a significar el ingreso y salida por ejemplo solo a esos dos a esos dos lugares importantísimos para el desarrollo del país", apuntó.

Agregó que existe "un déficit absoluto" de infraestructura vial y orden en el tránsito. En vista de esta situación, destacó que su iniciativa haya sido aprobada por unanimidad en el Pleno.

"Me pareció un tema muy positivo de que derechas, izquierdas; todos estén de acuerdo de que es un problema que no estamos enfrentando, que nadie está viendo, que el Ejecutivo no lo está tomando y que finalmente tenemos que llamar la atención y proponer algún tipo de medidas que deberían de hacer en estos 120 días", dijo.

Aseguró que el Congreso puede asumir la posibilidad de articular a todos los sectores involucrados en el transporte, por lo que no descartó que los acuerdos a los que se puedan llegar no solo abarquen Lima y Callao, sino que se extiendan a todo el país.

"A partir de ese grupo de trabajo nosotros vamos a convocar a las autoridades, a efectos de que pueda haber consenso pueda haber coordinación en temas que son fundamentales para la calidad de vida de los peruanos", manifestó.

Entre las medidas -apuntó-, se incluye la conformación de un grupo especializado para investigar las extorsiones a empresas de transporte, la priorización del transporte masivo y la regularización del servicio de taxi.

"Sí, creo que debemos de mirar hacia adelante y aprovechar e incentivar la formalización del transporte con vehículos de más carga de pasajeros y bueno, hay una serie de medidas que se han propuesto y que esperamos tener la recepción de parte del Ejecutivo", precisó.