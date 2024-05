Congresista Paul Gutiérrez responsabilizó a su asesor por copiar y pegar contenido de IA en proyecto de ley

El congresista del Bloque Magisterial Paul Gutiérrez se pronunció tras ser acusado de presentar un proyecto de ley que incluía en ciertas partes contenido generado por inteligencia artificial (IA) que habría sido copiado y pegado sin filtro alguno.

El legislador reconoció no haber leído dicha iniciativa, entregada el pasado 20 de mayo y en la que se propone extender el plazo para obtener el bachillerato automático; no obstante, responsabilizó a su asesor principal de la elaboración de este proyecto de ley con ayuda de un programa de IA.

“Yo por supuesto que hago mi mea culpa. Yo siempre reviso los proyectos de ley, pero en esta ocasión no lo hemos podido hacer por el tema de la semana de representación y porque no nos han hecho llegar el proyecto de ley antes de ser presentado al Congreso”, sostuvo el legislador en Canal N.

Gutiérrez, quien se encuentra cumpliendo diversas actividades en Andahuaylas, explicó que “es el asesor principal el encargado de elaborar los proyectos” y que “fue una sorpresa para nosotros que, en este transcurso de días, nos informen de que se había presentado este proyecto de ley utilizando la inteligencia artificial”.

El parlamentario manifestó que, si bien no está mal recurrir a las fuentes, afirmó que su asesor se equivocó en hacer un “copia y pega”, por lo que tomará medidas al respecto una vez que retorne a Lima.

“Yo me he comunicado con el asesor y lo que él ha justificado es que [lo sucedido] fue por un tema de urgencia. Por la urgencia que requería ser presentado este proyecto de ley él obvió socializar con nosotros para dar el visto bueno final de parte mía, por lo cual presentó el documento, pero eso no quita la responsabilidad”, manifestó.

Por último, sostuvo que como congresistas “somos responsables de la emisión de un proyecto” y que lo que queda “es ser más cuidadosos para hacer el filtro correspondiente en nuestros proyectos de ley”.

Comisión de Ética denunciaría de oficio a Paul Gutiérrez por copiar y pegar respuestas de la IA

Luego de que el diario El Comercio diera a conocer lo ocurrido con Paul Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Diego Bazán, anunció a través de sus redes sociales que propondrá denunciar al referido parlamentario por copiar y pegar respuestas de inteligencia artificial en sus proyectos de ley.

“Este lunes en la sesión ordinaria de la Comisión de Ética propondré aperturar denuncia de oficio contra congresista Paul Gutiérrez, quien según denuncia periodística, habría presentado un proyecto de ley cuyo contenido estaría generado por aplicación de inteligencia artificial”, escribió el legislador de Avanza País en su cuenta de X.