Richard Arce: Congreso quiere destituir a magistrados de la JNJ para "controlar" a los organismos electorales

Congreso "En el Congreso no funciona la razón, ni los argumentos, ni el sustento técnico legal. Ahí funciona solamente la fuerza de los votos", manifestó

"En el Congreso no funciona la razón, ni los argumentos, ni el sustento técnico legal. Ahí funciona solamente la fuerza de los votos", manifestó. | Fuente: Andina

El excongresista Richard Arce señaló que el Congreso de la República pretende destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para controlar a los organismos electorales de cara a las próximas elecciones. Además, manifestó que ello se lleva a cabo gracias a la alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, conocida como 'fujicerronismo'.

"En el Congreso no funciona la razón, no funcionan los argumentos, no funciona el sustento técnico legal que ha dado el doctor Abad. Ahí funciona solamente la fuerza de los votos. Y los partidos políticos que conforman las bancadas para la Fiscalía son organismos criminales (...). Una vez que se instale una nueva Junta Nacional de Justicia afín a estos partidos políticos, que son presuntamente organizaciones criminales, van a tener la posibilidad de poder controlar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y con esto se rompe cualquier equilibrio de transparencia que requerimos en el siguiente proceso electoral", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hay que mostrar que el fujicerronismo está funcionando. Este señor, desde mi punto de vista, tiene el aval del cerronismo. Evidentemente, hay una especie de componenda en el Congreso. Hay un doble rasero. Con esos antecedentes no dicen nada. Pero con la Junta Nacional de Justicia están buscando con 'doctores truquini' cualquier manera de argumentar una supuesta falta grave", agregó.

"Se han dado cuenta del papelón respecto a un tema elemental que es el debido proceso. En la sesión de la comisión (de Justicia) los congresistas no estaban defendiendo el debido proceso. Era claro y evidente que buscaban confrontarlos y buscar cualquier argumento inverosímil para poder degradar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia", aseveró.

"En el Congreso no funciona la razón, ni los argumentos, ni el sustento técnico legal. Ahí funciona solamente la fuerza de los votos", manifestó. | Fuente: RPP

Rechazo de censura contra ministro de Energía y Minas "no fue una medida acertada"

Por otro lado, se refirió al rechazo de la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, y mencionó que no se trató de una medida acertada, pues el titular del Minem tenía "serios cuestionamientos".

"De ninguna manera (fue una medida acertada). Hay serios cuestionamientos por sus antecedentes. Él fue funcionario de Petroperú y hay evidencia de que estuvo aprovechándose del cargo para generar beneficios. Y tuvo sanciones disciplinarias. Y lo segundo —y lo más grave— es que probablemente es un topo del castillismo. Ahí viene la contradicción del propio Gobierno, más allá de que en el Congreso no lo hayan censurado", indicó.

"Y hay un tema que afecta a los ciudadanos de a pie que no abordó el Congreso de la República. Hemos vivido el problema del GLP durante tres o cuatro semanas, con colas interminables de carros que estaban reclamando que haya GLP. Y es por la falta de intervención del Ministerio de Energía y Minas por un problema de distribución", finalizó.