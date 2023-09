Chiabra dispuesto a firmar moción de censura contra Jorge Chávez:  "No reúne las cualidades de un ministro de Defensa"

El congresista no agrupado Roberto Chiabra dijo este jueves que está dispuesto a firmar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien en la víspera fue interpelado en el Congreso por el fallecimiento el último lunes de cuatro miembros del Ejército durante un enfrentamiento contra una columna terrorista en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

"Si me la presentan para firmarla, sí. Yo lo he señalado hace tiempo y ahora también lo reitero: lo que yo cuestiono es su silencio. Cómo calificar a un ministro de Defensa que no se pronuncia ante la pérdida de la vida de los soldados", dijo en Las cosas como son de RPP.

El parlamentario dijo que el silencio del ministro Chávez ante este tipo de sucesos es parte de "una conducta impropia" reiterativa, pues a principios de año cuando murieron seis soldados en Ilave en el marco de las protestas contra el Gobierno, "se demoró un mes para pronunciarse".

Chiabra consideró un agravante el hecho de que Chávez Cresta haya invitado a la presidenta Dina Boluarte a un evento de su sector un día después de la muerte de los cuatro militares en el VRAEM, porque se da el mensaje que esos fallecimientos no importan.

"Al día siguiente lleva a la presidente a presentar maquinarias de ingeniería, cuál es el mensaje: eso es lo que interesa, lo que importa; olvidémonos de los muertos. La pregunta es: por qué también no llevo a la presidenta a recibir el cuerpo del teniente Bazán (uno de los militares fallecidos)", manifestó.

"Entonces es un desprecio por la vida de los soldados y eso no forma parte de las cualidades de un ministro de Defensa", agregó.

Patricia Chirinos busca firmas para moción de censura

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló este jueves que ya tiene redactada la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La legisladora se mostró insatisfecha con las respuestas que ofreció el titular del Mindef durante la interpelación a la que fue sometido el último miércoles 13 de setiembre.

"Está lista la moción de censura multipartidaria. Está ya redactada. Tengo que ir caminando de bancada en bancada a ver quiénes se suman a esta moción de censura. Por lo pronto, tiene una única firma, que es la mía. Y vamos a ver quién decide no blindar al señor Chávez Cresta", aseguró.

La parlamentaria, que también es presidenta de la Comisión de Defensa, indicó que Renovación Popular se sumará a su iniciativa y está a la espera de ver si su propia bancada apoyará en bloque dicha iniciativa.

"Hay firmas que se van a sumar. Contamos con las de Renovación (Popular), ahora decidiremos con la vocera de Avanza País si se cuenta con todo el bloque o solo algunas firmas", agregó.