La presidenta de la Comisión de Constitución dijo que demoraron en tener lista la consulta solicitada por el trabajo en el dictamen de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, se pronunció este martes sobre el caso del congresista Edwin Donayre cuyo pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria fue remitido para su evaluación a ese grupo de trabajo.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, la parlamentaria comentó que ya tienen lista la opinión que realizó la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sobre este tema. Agregó que no le dieron un plazo para este pedido y que espera que el tema sea visto la próxima semana.

“No es la única consulta sobre inmunidad que tenemos. Tenemos tres consultas sobre inmunidad, las tenemos listas y entran a debate espero de acuerdo con la disponibilidad de mis colegas que están de receso en este momento, puede ser la siguiente semana, no me han dado plazo”, comentó.

Aclarará dudas

Respecto de la cuestión previa aprobada en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para que el tema Donayre regrese a Constitución, Bartra dijo que su grupo de trabajo no va a resolver el pedido del Poder Judicial, sino que solo aclarará las dudas sobre el tema.

“El tema no es que la Comisión de Constitución vaya a resolver. De ninguna manera. Han elevado una consulta porque tienen ciertas dudas sobre cómo aplicar esta solicitud de levantamiento de inmunidad que en este caso es inmunidad de arresto porque es inmunidad para encarcelar al congresista”.

Demoras

Bartra explicó que la consulta sobre el tema fue realizada durante el mes de diciembre de 2018 y justificó la demora, debido al trabajo que tuvieron con el dictamen que fue aprobado para la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

“La consulta la enviaron en el mes de diciembre. No tengo la fecha exacta, pero sobre la Comisión de Constitución siempre dicen que tiene 40 días, tiene 45 días y no la resuelve, pero no tienen en cuenta todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado y tenía la misma presión”.