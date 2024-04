Rosángella Barbarán criticó el actual sistema de pensiones: "Las AFP han funcionado como un oligopolio"

Congreso Rosángella Barbarán consideró que las AFP "han funcionado como un oligopolio"

La congresista Rosángella Barbarán (Fuerza Popular), expresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento, en diálogo con RPP, respaldó la propuesta que impulsó su bancada -durante el debate del séptimo retiro facultativo de los fondos de las AFP- sobre la reforma total del sistema de pensiones.

Como se recuerda, el último jueves, el fujimorismo solicitó pasar a un cuarto intermedio para que se debata un texto sustitutorio que proponía la reforma total del sistema previsional, aunado al retiro de hasta 4 UIT de las AFP.

Ante ello, como se sabe, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) solicitó una cuestión previa para que se vote por separado el séptimo retiro de los fondos de la AFP y la propuesta de reforma de Fuerza Popular. Finalmente, se aprobó el referido retiro y se rechazó, con 74 votos, la reforma propuesta del fujimorismo.

Al respecto, Barbarán Reyes consideró que su bancada no buscaba "dilatar" el retiro del sistema privado de pensiones, sino que se buscaba que los peruanos "puedan tener una solución real a la problemática de las pensiones”.

"De ninguna manera, Fuerza Popular intentó dilatar la votación que se tenía prevista. Lo que nosotros queríamos era regresar al dictamen original, porque en la Comisión (de Economía) jamás se agendó el retiro exclusivamente. Lo que se agendó fue la propuesta de reforma, incluyendo un artículo sobre el retiro", indicó.

"Sin embargo, algunos congresistas habían solicitado en la comisión la separación, y lo que se pidió fue un cuarto intermedio para que se incorpore lo que iba a solucionar el problema de fondo, (que) no es que la gente retire o no, sino que hoy la gente está harta del actual sistema, de que están perdiendo constantemente, de que pagan altísimas comisiones y sienten que no van a tener una pensión digna”, señaló.

Cabe resaltar que, según informó el Parlamento, el último martes la Junta de Portavoces acordó por unanimidad "priorizar el debate del dictamen de los PL 3585, 4201, y otros, que propone la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta por 4 UIT", más no se incluía la propuesta de "modernización" del sistema previsional que estaba en el texto sustitutorio del fujimorismo.

#CongresoInforma I Por unanimidad, en la Junta de Portavoces se acordó priorizar el debate del dictamen de los PL 3585, 4201, y otros, que propone la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta por 4 UIT, para la… pic.twitter.com/ggddmRbEYi — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 9, 2024

Respecto a la aprobación mayoritaria del retiro de hasta 4UIT de las AFP, Barbarán consideró que los congresistas "estaban esperando la foto y el aplauso de la gente".

"Yo creo, y es una suposición, que todos estaban esperando la foto y el aplauso de la gente por el tema del retiro, porque es un tema muy popular. Pero desde Fuerza Popular siempre intentamos actuar con convicción y para que la gente realmente tenga un beneficio. Lo que nosotros buscábamos es que se dé la reforma y el retiro como un paliativo momentáneo, porque esa no es una solución", precisó.

🚨 ¡RETIRO DE 4 UIT DE LAS AFP ES UNA REALIDAD!



Es necesario no dejar de lado la reforma del sistema integral de pensiones con el fin de que todos los peruanos gocen de una PENSIÓN DIGNA. pic.twitter.com/cmEcQ6hpnq — Héctor Ventura Angel (@hventuracongre) April 12, 2024

Barbarán: Las AFP "siempre han actuado como un oligopolio"

La expresidenta de la Comisión de Economía del Congreso criticó a las AFP al considerar que siempre han actuado "como un oligopolio", y que "nunca pierden".

"Las AFP han funcionado como un oligopolio que, lamentablemente, tampoco genera pensiones dignas, pese a que te generan rentabilidad", indicó.

"La AFP no dice que cuando te hace perder, el impacto es solo para el aportante; la AFP nunca pierde. En pandemia, una muestra es que se desplomó la economía, se cayeron los fondos, pero la AFP siempre estuvo en verde, y por eso vemos que paga grandes utilidades, porque la única afectación es al aportante. Si hay un riesgo, y ellos son los que nos están administrando el dinero, debería ser compartido", precisó.

Consultada sobre por qué el sistema de pensiones en nuestro país parecía no haber funcionado, Barbarán señaló que en el Perú hay "un alto índice que no conoce sobre los temas financieros".

"El ser humano, por naturaleza, quiere su satisfacción hoy, no piensa en el futuro, no piensa en ahorrar, somos un país con un alto índice que no conoce sobre los temas financieros, no nos involucramos. En Suiza el sistema funciona a tal nivel que, cuando se dice a la persona que se va a subir 2 % para la pensión, la gente lo acepta, porque tienen una pensión decente. Debería pasar exactamente lo mismo en el Perú", puntualizó.

La solución es "la reforma del sistema de pensiones"

Por otro lado, la congresista Barbarán Reyes respaldó la necesidad de la reforma del sistema de pensiones, alegando la necesidad de que "todos los peruanos" puedan "ingresar al sistema y poder tener una pensión mínima".

"La reforma, lo primero y más importante, es que todos los peruanos puedan ingresar al sistema, sean dependientes, independientes, estén en planilla, sean informales", indicó.

En ese sentido, la parlamentaria resaltó los beneficios que, según dijo, tenía la propuesta de reforma "planteada por diversas bancadas", como el que exista un monto de pensión mínimo, aunque dijo que la cifra debía fijarla el Ministerio de Economía (MEF).

"El monto lo va a tener que fijar el MEF. Desde el Congreso, nosotros no hemos querido asumir un monto, se habló en su momento de que el MEF tenía una propuesta, y en la reglamentación ellos van a ser quienes tengan que ponerlo; porque además va a haber el pilar de que el Ejecutivo tenga que poner un incentivo para aquellas personas que han cumplido con los requisitos", explicó.

Asimismo, resaltó el mecanismo de la llamada "pensión por consumo".

"En sencillo, de que en vez de estar pensando solo en el 30 % de formales, ese 70 % de informalidad que actualmente no está en el sistema y no paga impuestos pueda ingresar. ¿De qué manera? De que el 1 % de todo lo que vamos a consumir en nuestra vida vaya a nuestro fondo de pensiones", señaló.

Consultada sobre si este mecanismo no tendría algún impacto en los ingresos de recaudación tributaria del Estado, la congresista consideró que sí lo tendría "a corto plazo".

"A corto plazo, por supuesto que va a tener un impacto. Pero a mediano y largo plazo [será] al contrario porque el Estado va a garantizar que todos los peruanos exijamos boletas electrónicas, y para exigirlas obviamente el lugar a donde vayamos a comprar tiene que ser formal", aseveró.

Otro beneficio que resaltó fue que las AFP solo cobrarán comisiones a los aportantes "cuando nos hagan ganar", y que se abriría la posibilidad de que más entidades financieras ofrezcan el servicio de administración de fondo de pensiones.

"A partir de la reforma, las AFP solo nos van a cobrar comisiones cuando ellas nos hagan ganar, y ya no van a ser las únicas administradoras, sino que van a ingresar los bancos, las cajas financieras y todas las que cumplan con las exigencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)", sostuvo.

Barbarán consideró que las AFP actúan "como un oligopolio" | Fuente: Congreso de la República

AFP Integra respaldó la propuesta que formuló Fuerza Popular en texto sustitutorio

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, en diálogo con RPP, consideró que es "urgente" una reforma del sistema privado de pensiones, y, en esa línea, consideró buena la propuesta presentada por el fujimorismo en el pleno del último jueves.

Al respecto, Ferrini indicó que dicha propuesta planteada en el texto sustitutorio iba "por la dirección correcta".

"Ese pedido (de reforma) viene de hace muchísimos años, (ayer) no se aprobó. Creo que los puntos que se planteó en esa reforma que ponía Fuerza Popular recogía mucho de lo que estaba en el dictamen de la Comisión de Economía, y creo que era una buena propuesta", sostuvo.

"Lo interesante de ese dictamen de la Comisión de Economía es que ha logrado recoger muchos de los consensos de distintas facciones: proponía un sistema integrado, ampliar Pensión 65, pensión mínima para todos, algunos incentivos para el ahorro voluntario y pensión por consumo, tal vez no lo suficientemente agresivos, pero en la dirección correcta".

Asimismo, Ferrini hizo hincapié en que "es urgente la reforma" al sistema de pensiones.

"Nosotros vamos a insistir hasta el final, creemos que es urgente la reforma, pero sí tenemos preocupación de falta de voluntad política del Congreso para impulsarla", afirmó.

"Acá lo que falta es voluntad. El Congreso no ha mostrado voluntad para aprobar ninguna reforma en los últimos 7 años. Y este último Congreso y los anteriores se han enfocado más en retirar los fondos, pero ninguna propuesta que nos haga pensar que desde el Congreso se quiere tener un sistema previsional. Todas las propuestas que van desde el Congreso apuntan a que el peruano se quede sin pensión", indicó.