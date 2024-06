Ruth Luque: Declaraciones de ministros sobre violaciones en comunidad awajún son "vergonzosas" y "denotan discriminación"

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) justificó la denuncia penal contra los ministros Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández (Mujer y Poblaciones Vulnerables) por sus cuestionadas declaraciones sobre las denuncias de abuso sexual contra escolares de la comunidad awajún en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

En entrevista con RPP, Luque precisó que la imputación es por el presunto delito de discriminación. Tras calificar de "inaceptables” los dichos de los ministros, la parlamentaria alegó que este tipo de dichos "normalizan la violencia sexual contra la niñez awajún y wampis señalando que son parte de sus prácticas culturales".

"Los ministros, tanto de Educación como de la Mujer, no son conscientes de que vivimos en un país no solo con alta presencia de pueblos indígenas originarios, sino además donde el tema de discriminación es un tema recurrente en el país. Este es uno de los problemas centrales y estructurales que tenemos desde hace mucho", señaló la congresista.

"No tiene que ver con pedir disculpas. Me parece bien que haya un mea culpa; sin embargo, las declaraciones, en la cual se señala que las niñas, en este caso de una población indígena, significan menoscabar y un señalamiento sobre una población indígena para atribuirles un hecho que es un patrón cultural que no corresponde y eso se llama discriminación", agregó.

Tras calificar de "vergonzosas" las declaraciones del ministro de Educación, las cuales -según la legisladora- luego fueron "corroboradas" por la ministra de la Mujer, Luque precisó que ha presentado su denuncia penal por el delito de discriminación ante la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se tendrá que investigar y calificar si existe este delito o no.

"Es una vergüenza porque yo sí considero que dos ministros que consideran que violaciones sexuales, siendo un delito, creen que en el caso indígena son situaciones culturales, ellos no tendrían por qué estar a cargo de una cartera (…) Se trata de enrostrar de manera pública a los funcionarios públicos que no pueden, de ninguna manera, atribuir cualidades que signifiquen contribuir en estereotipos y estigmatizaciones de poblaciones indígenas altamente vulnerables", apuntó.

"No basta desde mi punto de vista con pedir disculpas, hay que asumir que estas declaraciones denotan discriminación y hay que generar en nuestro país precedentes para no referirnos de esa manera a las poblaciones indígenas, cuando en realidad lo que necesitamos es entender lo que están enfrentando son situaciones de exclusión", añadió.

Congreso Ruth Luque presentó denuncia penal contra ministros

Lo que dice la denuncia penal

El documento, que consta de 25 páginas, se basa en las declaraciones que Quero y Hernández brindaron la semana pasada cuando fueron preguntados sobre los casos de abuso sexual denunciados en la provincia de Condorcanqui.

Y es que cuando Quero anunció que su sector envió una comitiva a Condorcanqui para evaluar los 524 casos reportados desde 2010 hasta 2024, dijo también que podría tratarse de una "práctica cultural" que ocurre en los “pueblos amazónicos.

"Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan", señaló textualmente.

A Quero le siguió la Mujer, Ángela Hernández, quien dijo, en entrevista con 24 Horas, que, efectivamente, se trata de "prácticas culturales" que deben ser "desterradas".

Dirigente awajún calificó de "discriminatorias" las declaraciones

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, rechazó esta mañana las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre los casos de violencia sexual que se han registrado contra escolares awajún en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

Pioc alegó que este tipo de pronunciamientos no hacen más que “avalar” los casos de abuso sexual reportados en Condorcanqui.

"Rechazamos esas declaraciones y pido respeto a mi cultura, porque estamos en el siglo XXI; no estamos en la década del 60 y el 80 donde existía… la cultura de pedir la mano a una adolescente, y que llegue a una edad madura para que el varón pueda tenerla de esposa. Estamos en pleno siglo XXI y eso no se practica, se cuida a los niños", indicó.

La dirigente también calificó de "bajas" y "discriminatorias" a los dichos de los integrantes del Gabinete Ministerial.

"Rechazo categórica y rotundamente esas expresiones. Y [a la ministra de la Mujer] la considero una antimujer, ¿cómo va a decir que son prácticas culturales sin conocer mi cultura ni respeta la cultura milenaria? Es algo increíble escucharlos. Están avalando prácticamente esta acción, que nosotros rechazamos", alegó.