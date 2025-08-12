Soto dice que su bancada se reunirá para tratar situación de Doroteo: Si es expulsado "tendrá que salir" de cargo en Comisión de Presupuesto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República se encuentra desde ayer, lunes, en el proceso de instalación de las 24 comisiones ordinarias para el período 2025-2026, el último año de la actual Representación Nacional. Este proceso implica la elección de la mesa directiva de cada comisión, conformada por un presidente, vicepresidente y secretario.

En ese marco, se eligió a los representantes de la Comisión de Presupuesto, una de las más importantes del Parlamento, siendo designado Alejandro Soto (APP) como presidente, Raúl Doroteo (Acción Popular) como vicepresidente y Eduardo Castillo (Fuerza Popular) como secretario.

No obstante, la elección de Doroteo Carbajo ha generado rechazo en la bancada de la lampa. En un pronunciamiento compartido en la red social X por los congresistas Luis Aragón, Silvia Monteza y Wilson Soto, estos expresaron su desacuerdo con dicha designación y señalaron que en la bancada "no se decidió dicha postulación; por el contrario, su expulsión está pendiente".

Al respecto, Wilson Soto, en entrevista con RPP, resaltó que la designación de Raúl Doroteo como vicepresidente de la referida comisión "cayó de sorpresa", más aún cuando está pendiente una eventual expulsión del congresista de la bancada.

"En principio, yo postulé para ser vocero. Con el congresista [Carlos] Alva hubo un empate y dirimió el vocero que estaba por salir. Entonces, en una elección a veces se gana, a veces se pierde, es natural. O sea, nadie tiene por qué resentirse, ya pasó. Pero este tema de la designación del congresista Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, nosotros no hemos tocado dentro del seno de la bancada", sostuvo.

"Entonces, cayó de sorpresa que [lo] hayan designado. Creo que lo más importante es socializar que los parlamentarios que somos integrantes estemos de acuerdo [...] Pero también el congresista Raúl Doroteo está con un proceso de expulsión, porque él ha sido expulsado por el partido y no pertenece a Acción Popular. Es un parlamentario invitado", agregó.

En esa línea, el legislador indicó que "un parlamentario invitado no puede tener muchos privilegios que un congresista que sí pertenece a las filas de Acción Popular, que es de camiseta".

"O sea, tampoco yo no estoy vetando al congresista Raúl Doroteo. Él hubiera estado como miembro titular, está bien, como miembro titular, pero que esté en una mesa directiva no me parece bien", destacó.

De ser expulsado, Doroteo "tendría que salir" del cargo en Comisión de Presupuesto

Soto Palacios anunció que 4 congresistas de su bancada -Luis Aragón, Silvia Monteza, Marlene Portero y él mismo- han solicitado que se convoque a una sesión extraordinaria de su grupo parlamentario para definir la situación de Raúl Doroteo.

"Nosotros, en este caso, cuatro congresistas [...] hemos solicitado al actual vocero para que convoque a una reunión extraordinaria para tocar un tema que es, en este caso, el congresista Raúl Doroteo, [que] ha sido sometido también a un proceso disciplinario en el cual yo soy el presidente de la comisión [y] hay un pedido de expulsión. Esperemos que, cuanto antes, convoquen y tocar este tema", indicó.

En esa línea, Wilson Soto enfatizó que, de ser expulsado de las filas de la bancada, Doroteo deberá "salir" del cargo que ocupa en la Comisión de Presupuesto.

"Tendrá que salir, porque ese cupo pertenece a la bancada. Como le digo, bueno hubiera estado como miembro titular, yo no puedo cuestionar. Pero, como miembro de la mesa directiva, como vicepresidente, yo creo que hay otros congresistas como la congresista Monteza [que], tranquilamente, puede hacerlo, y está con toda la capacidad para que pueda asumir ese cargo tan importante", aseveró.

Doroteo fue denunciado constitucionalmente por casos 'Mochasueldos' y 'Los Niños'

El último 25 de julio, el parlamentario Raúl Doroteo fue comprendido en la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la nación Delia Espinoza contra varios congresistas implicados en el caso Los Niños. El legislador es imputado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias y/o, alternativamente, cohecho pasivo impropio.

Además, el pasado mes de diciembre, fue objeto de otra denuncia constitucional interpuesta por la titular del Ministerio Público por un caso de presunto recorte de sueldo a una de sus trabajadoras, la cual aún está pendiente de ser abordada en el Congreso.

En aquella ocasión, a través de un comunicado, el Ministerio Público indicó que la acusación, realizada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, obedece a que el parlamentario habría obligado a María Fernanda Morales Gutiérrez, trabajadora de su despacho, a que le entregue de manera indebida el 50 % de los ingresos que percibía del Legislativo.

Los hechos habrían ocurrido del 2023 al 2024 y se habrían llevado a cabo por intermedio de Mario Ricardo Reyes Ortiz. La Fiscalía sostuvo que dicha trabajadora era amenazada con ser despedida en caso de negarse a realizar estos pagos, hecho que finalmente ocurrió.

Asimismo, en septiembre del año pasado, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el parlamentario fue denunciado por su propio padre de 79 años por haberse apropiado ilícitamente de su vivienda, ubicada en la provincia de Pisco (región de Ica), con la complicidad de uno de sus hermanos.

La situación habría iniciado luego de que el legislador pidiera un préstamo, hipotecando la vivienda de sus padres Raúl Doroteo Neyra y María Melva Carbajo. Al no pagar el crédito, el inmueble de 56 metros cuadrados, valorizado en 200 000 soles, estaba a punto de ser embargado.

Para evitar que eso ocurriera, el congresista Doroteo Carbajo convenció a su padre de donar la casa a su suegra Martha René Trigoso Pinto, algo que se hizo efectiva el 29 de abril de 2015. La donación supuestamente iba a durar hasta que su hijo pagara su deuda. Sin embargo, sucedió otra cosa: el 28 de agosto del 2017, la suegra vendió la casa a Antonio Muñoz Suaña, militante de Acción Popular, y a su esposa Teresa Benavides Ochoa por la suma de 14 000 soles.



Poco después, el 7 de octubre de 2017, Muñoz vende la propiedad a Luis Miguel Silvio de la Cruz, extrabajador del despacho del legislador Doroteo, a cambio de 15 500 soles. Ante esta situación, la madre interpuso una demanda ante el Poder Judicial para declarar la nulidad de la donación, ya que ella, en calidad de conyugue, nunca había autorizado el trámite de cesión de la propiedad.

Por si fuera poco, Luis Miguel Silvio de la Cruz planteó una demanda contra la madre del congresista Raúl Doroteo, alegando que supuestamente padece de una incapacidad mental, después de que Melva Carbajo ganara en 2021 su pedido de nulidad de la donación de su casa.

No obstante, el dominical refirió que Raúl Felipe Doroteo presentó, el pasado 27 de agosto, ante el Segundo Juzgado de Familia de Pisco, una demanda de salvaguarda, con la que pretende que su madre sea declarada incapaz mentalmente, debido a un infarto cerebral que sufrió.