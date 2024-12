“Un manejo poco disciplinado [en el gasto en remuneraciones]”: Luis Miguel Castilla advierte que presupuesto del Congreso se ha triplicado en 10 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, afirmó este lunes que esa cartera —cuya tarea consiste en garantizar una política fiscal responsable y transparente e impulsar el crecimiento económico— “ha perdido el peso que tenía en el pasado”.



En el programa Prueba de fuego de RPP TV, consideró que esa situación de menoscabo tiene su origen en la gestión de Alex Contreras, que estuvo a cargo del portafolio entre diciembre de 2022 y febrero de 2024, al “no saber decir no al Congreso, a los políticos, y a aquellos de los cuales la presidenta [Dina Boluarte] depende para su continuidad y supervivencia en el poder”. Por esta razón, apuntó, empezó a “presentar presupuestos inflados”.



“Creo que eso comienza a deteriorar esa fuerza de disciplina que, usualmente, el MEF ha ejercido, y lo que tenemos es dos años de incumplimiento de la regla fiscal, que es el tope que limita cuánto puede gastar en exceso el Gobierno, y esto con un horizonte de que no se vaya a recuperar a futuro, porque la valla cada vez se pone más estricta y no veo ningún deseo de ajustar el gasto”, explicó.



Castilla Rubio señaló que se observa un incremento en el gasto corriente, advirtiendo que este hecho puede afectar la capacidad de pago del país y exponernos a penalidades por parte de los mercados financieros con una reducción futura de la calificación crediticia.



“Lo que impide eso es que somos un país muy solvente, pero no hay que dar eso por sentado de que va a continuar eternamente”, enfatizó.



Problemas en el gasto corriente

El exministro de Economía y Finanzas también expresó su preocupación por el aumento del déficit fiscal, que podría llegar, según el Banco Central de Reserva (BCR), a un 3,7 % del PBI en 2024.



“Lo que hemos tenido ha sido un exceso de gasto que ha venido creciendo, especialmente el gasto corriente (pago de remuneraciones) y un ejemplo de este manejo poco disciplinado es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el presupuesto del Congreso. Yo comparo el presupuesto que se aprobaba en mi época, hace diez años a la actualidad, y se ha triplicado, ha ido de 500 millones a casi 1500 millones de soles, al cabo de 10 años. Y así uno ve una cantidad de incrementos salariales, bonificaciones, que no se condicen con una base de recaudación que ha sido perforada por distintas leyes que el Congreso ha aprobado y que el Ejecutivo ha sido incapaz de detener, y eso mina esa fortaleza fiscal que hemos acumulado a lo largo de los años”, dijo.



A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. El dictamen establece un presupuesto total de más de S/251 000 millones. De dicho monto, S/1 412 millones será destinado para el Parlamento, según confirmó la legisladora Lady Camones, de la bancada derechista de Alianza para el Progreso (APP), al diario La República.



De acuerdo con datos del MEF, esta cantidad de dinero supera ampliamente a lo que recibirán varias regiones del país el próximo año, como Tumbes (740 millones), Tacna (938 millones), Moquegua (731 millones), Pasco (1 089 millones), Madre de Dios (570 millones).

Por otro lado, Luis Miguel Castilla le pinchó el globo al actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien sostuvo que el posible crecimiento de 3,2 % del PBI de este año se debió a la apuesta del Gobierno por un programa fiscal expansivo de inversión pública.



“Si uno piensa en la capacidad de crecimiento de la economía es la mitad o un tercio de los años pasados en los que se crecía a 6 y 7 %. Quizás lo más importante ha sido la reducción de la inflación, que no es imputable al Gobierno, sino al BCR, que le ha inyectado liquidez y capacidad adquisitiva a la familia peruana. La contracara de eso ha sido que la inversión privada, [que registró] un crecimiento bastante bajo”, mencionó.



"Hay cierto tufillo triunfalista" en el Gobierno

El ex alto funcionario refirió que, si bien la inversión pública se ha expandido este año “a buen ritmo”, es la inyección de liquidez, a través de los retiros de los fondos de AFP y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por parte de los trabajadores formales, el que más ha contribuido al crecimiento del producto bruto interno.



“De todo lo que ha mencionado, quizás el crecimiento de la inversión pública sea lo mejor de la gestión, pero el consumo privado, que es lo que efectivamente ha movido la aguja este año, no responde necesariamente a lo que el Gobierno ha hecho. Hay cierto tufillo triunfalista y no querer ver la realidad plena. Es de recuperación, ciertamente, pero de allí a jactarse que estamos como él ha citado, creciendo de manera espectacular con cifras óptimas, creo que no. Y, más bien, veamos qué pasa el año entrante donde hay ciertos nubarrones que pueden incluso prever una menor tasa de crecimiento”, dijo.



Finalmente, Castilla reiteró que “lo peor [del año] ha sido el deterioro tan grande de las cuentas fiscales”.