'Vacunagate': Martín Vizcarra pide reprogramar Pleno en el que se debatirá informe que plantea inhabilitarlo

El abogado del exmandatario comunicó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que Martín Vizcarra no podrá asistir, pues hasta el momento el Parlamento no entregó un documento en el que se garantice el debido proceso y las reglas del debate. Agregó que el exmandatario tiene programadas diligencias fiscales para la misma hora y no podrá asistir al Pleno.