Vicepresidente de la JNJ al llegar a sesión de la Comisión Permanente: "Confiamos en que prevalecerá la justicia"

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio Humberto de la Haza, y el vicepresidente de dicha entidad, Aldo Vásquez, acudieron esta mañana a la sesión de la Comisión Permanente donde se debate y se votará el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al pleno de la JNJ y su inhabilitación por 10 años.

En breves declaraciones a la prensa, Aldo Vásquez dijo confiar en que prevalecerá la justicia y el derecho en la decisión de los parlamentarios que integran la Comisión Permanente.

"(Es el) deber de cualquier alto funcionario del Estado respecto de dar cuenta de una imputación sobre infracción constitucional y confiamos en que prevalecerá la justicia y el derecho", indicó a RPP.

Asimismo, el titular de la entidad de justicia señaló que, tras el debate y votación del informe, se convocará a una conferencia de prensa. Además, resaltó que la defensa de los magistrados está a cargo del abogado Samuel Abad Yupanqui, y que no incluye a José Ávila, quien renunció a su cargo en la JNJ, el pasado 20 de febrero.

Defensa ante la Comisión Permanente

Al inicio de la sesión de hoy, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), dio cuenta del proceso llevado a cabo contra la JNJ a partir de la denuncia constitucional 373 presentada por el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular).

Además, el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo) dio lectura a las conclusiones del informe final, que fue aprobado en la subcomisión, el pasado 16 de febrero.

Tras ello, le fue concedida la palabra al abogado Samuel Abad, quien expuso 10 argumentos de defensa del accionar de la JNJ respecto al límite de edad de la magistrada Luz Tello.

En ese sentido, señaló que a Tello de Ñecco se le tomó juramento por un periodo de 5 años, no por 8 meses, tiempo en que cumplía más de 75 años. Además, cuestionó que el informe sustentado por Esdras Medina solo consignó las opiniones de tres miembros de la Comisión Especial que seleccionó a los magistrados en el 2020, más no a aquellos que tenían opiniones discordantes de la denuncia constitucional.

“Para la Comisión Especial era clarísimo que la designación era por 5 años, y no era un límite de permanencia sino de acceso. En consecuencia, el hecho de que hayan cambiado de opinión algunos integrantes de esa Comisión Especial no desvirtúa los argumentos de ese momento, y lo que ocurre es que sencillamente el informe de la SAC peca de parcialidad porque no cita a todos los integrantes de esa Comisión Especial, sino que cita a los que cambiaron de opinión o tenían una opinión discrepante”, alegó el jurista.

“Toda la opinión pública conoce que le tomaron juramento por 5 años, que el señor Blume, al momento de entrevistarla, dijo que era por 5 años; que el señor Jorge Alva, integrante de la Comisión Especial, dijo que era por 5 años. En consecuencia (…), no hay unanimidad (de criterios), como se afirma en el informe de la subcomisión”, resaltó.

Vale resaltar que, según fuentes de RPP, de aprobarse en la Comisión Permanente el informe contra la JNJ, la sesión del pleno del Congreso donde se debatiría y votaría en última instancia dicha acusación constitucional e inhabilitación sería el próximo 6 de marzo.