Waldemar Cerrón: Se desdibuja la bicameralidad por la sospecha de una reelección camuflada

Con respecto a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, comentó que la posibilidad de que sea censurada es cada vez más alta. | Fuente: Andina

El legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se refirió al debate sobre la vuelta a la bicameralidad que está hoy en la agenda del Congreso y mencionó que su bancada no está de acuerdo con el proyecto porque encerraría de manera engañosa la figura de la reelección parlamentaria.

"No le podemos quitar al pueblo el derecho a referéndum. Ha habido un referéndum anteriormente donde el pueblo peruano ha rechazado la bicameralidad. Ahora se quiere aprobar este tema de manera acelerada, fugaz. Yo creo que el Perú merece un debate", dijo en Ampliación de Noticias.

"Se desdibuja la bicameralidad por el hecho de que existe una sospecha de que se pretente la reelección camuflada, tramposa. Es una mordaza para los jóvenes que quisieran ser representantes del país", agregó.

Además, criticó que no se haya dado prioridad al tema de la Asamblea Constituyente y aseguró que su bancada no plantea ya cambiar la Constitución, sino elevar la posibilidad a referéndum

"¿Por qué no tienen la misma celeridad con la Asamblea Constituyente, que inclusive ha generado muertes y violencia en el país? No se quiere escuchar el referéndum para el cambio de Constitución. Perú Libre ya no está planteando el cambio de Constitución, sino un referéndum", manifestó.

A favor de la ´Ley mordaza´

Finalmente, expuso su postura a favor de la denominada ´Ley mordaza´ y argumentó que se trata de una pena que afectaría a quienes cometan el delito y los demás ciudadanos. Asimismo, con respecto a las decisiones de la Comisión de Ética sobre el caso de los "mocha sueldos", precisó que no se trataría de un blindaje.

"Existen leyes que nos permiten dejar de normalizar la deshonra. Esta ley está dirigida a quienes difaman o calumnian. Quienes han tenido y van a tener seguramente este tipo de situaciones son aquellos que dañan la honra, calumnian y difaman. Quienes somos ciudadanos de bien no tenemos por qué sentir daño o ningún temor", mencionó.

"Dos semanas han estado hablando de los congresistas que están en la Comisión de Ética. Y como no sale el resultado como ellos están esperando, entonces empiezan a utilizar el término blindaje. No se ha blindado. Los congresistas han votado y hay que respetar la institucionalidad del Congreso", culminó.

Interpelación a ministros

Por otro lado, Cerrón precisó que primero se escucharán los descargos del ministro de Justicia, Daniel Maurate, antes de definir si el siguiente paso será pedir o no una censura.

"Habría que pedirle al ministro cuál es la relación que tuvo con los Cuellos Blancos, las llamadas. Y seguramente él dará una versión adecuada al respecto y si no convence al Congreso, se tomará una decisión (...). Vivimos en sociedad y siempre tenemos vínculos con diversas personas. Quien tendría que establecer el tipo de comunicación que hubo es él mismo en primer lugar y también el Ministerio Público", explicó.

No obstante, con respecto a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, comentó que la posibilidad de que sea censurada es cada vez más alta en el Parlamento.

"La población requiere una explicación, sino tendremos que recurrir a un mecanismo necesario, que es el cambio (...). Hasta el momento, se está configurando así (una posible censura), porque la mayoría en el Congreso tiene la misma dirección en ese sentido", mencionó.

"Ahora, hay un tema que la ministra menciona, que esto es un problema de los gobernadores y alcaldes, quienes tienen el presupuesto y, sin embargo, no han ejecutado. Sería bueno escuchar la versión de la ministra. Porque si la ministra tiene ese dato, entonces quienes deberían acudir inmediatamente son las autoridades que tienen el presupuesto asignado. No estoy defendiéndola, tampoco acusándola. Vamos a escuchar su defensa", añadió.