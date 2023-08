Acción Popular perdería la Presidencia de dos comisiones tras renuncias en la bancada

Congreso "Si el día de hoy nos quitan comisiones, la bancada se vería afectada", dijo Darwin Espinoza

Acción Popular perdería dos de tres comisiones ordinarias que tenía asignadas, luego de la ola de renuncias presentadas en su bancada. Estas acciones se acordaron esta mañana en la sesión del Consejo Directivo del Congreso.

Tras ello, el vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, indicó que se han acercado a él algunos parlamentarios renunciantes, pero que la próxima semana habrá reunión de bancada en donde se evaluarán las salidas de los ocho legisladores.

Espinoza manifestó que, pese a los cuestionamientos, tiene las condiciones para ser vocero porque todos están investigados en Acción Popular.

"Hemos citado a reunión de bancada para el día miércoles y evaluar las cartas de renuncia que han llegado. La reunión es el día miércoles. No podemos tomar una decisión apresurada", indicó.

"Si el día de hoy nos quitan comisiones, la bancada se vería afectada", dijo Darwin Espinoza. | Fuente: RPP

Darwin Espinoza: "No nos aferramos a las comisiones"

Por otro lado, Espinoza señaló que la bancada no pretende aferrarse a las comisiones y que se mantendrá como vocero porque no es el único en el grupo que cuenta con denuncias.

"Si el día de hoy nos quitan comisiones, la bancada -no Darwin Espinoza- se vería afectada. No nos estamos aferrando a las comisiones, sino tratando de tender puentes. Todos tenemos denuncias", finalizó.

Silvia Monteza: Si Darwin Espinoza renuncia a la vocería, nosotros regresaríamos

Mientras tanto, la renunciante a la bancada de Acción Popular Silvia Monteza mencionó que estarían dispuestos a volver en caso Darwin Espinoza renuncie a la vocería.

"Nosotros hemos pedido que reconsidere y dé un paso al costado por el bien de la bancada. Si él renuncia a la vocería, nosotros regresaríamos. Y si no ha reconsiderado, no vamos a regresar y nos mantendremos como no agrupados", precisó.