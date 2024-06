Acción Popular realizará elecciones para elegir a su nuevo presidente después de 6 años

Lima Acción Popular eligirá este sábado al presidente del partido

Acción Popular elegirá al presidente y vicepresidente del partido, tras varios años de disputas internas, el próximo 22 de junio. Compiten para encabezar el 'partido de la lampa' Julio Chávez, exalcalde de San Martín de Porres; y Luis Enrique Gálvez, exsecretario general del partido.

En Ampliación de Noticias, Julio Chávez, señaló que su partido estuvo en un conflicto interno por casi 8 años, en los cuales no podían ponerse de acuerdo en sus diferencias. "Teníamos problemas para inscribir a nuestros dirigentes ante el Jurado [Nacional de Elecciones]", reconoció.

De otro lado, reveló que no se siente representado por su bancada en el Congreso. "[Acción Popular] es un partido de 250 mil militantes, no solo tiene congresistas, sino también autoridades regionales y subnacionales. Somos un partido estructurado con militancia y bases. Lamentablemente, no hemos tenido en este último quinquenio una buena representación", señaló Chávez Chiong.



Acción Popular sin alianzas para el 2026

Julio Chávez explicó que una de las funciones del presidente de su partido es fijar los objetivos institucionales de cara a las elecciones que se realizarán en el 2026. En ese sentido, indicó que considera que Acción Popular debe ir solo, sin alianzas con otros partidos.

Argumentó que tienen la capacidad de tener un buen desempeño ya que su partido es una marca que se ha echado raíces en "lo profundo de los peruanos", siendo el partido con "mayor recordación a nivel nacional". Además, considera que tienen que la "verdadera alianza" que tiene que hacer Acción Popular con miras al 2026 es con actores locales y regionales.



Posición ante el gobierno de Dina Boluarte

Como candidato a la presidencia de Acción Popular, Julio Chávez, indicó que no tiene muchas diferencias con su contrincante, Luis Enrique Gálvez. "Estamos claros que el partido tiene que fijar una posición clara con respecto al Gobierno, sobre los problemas que tiene el gobierno y sobre el Congreso", señaló.

En ese sentido, señaló que desde su partido no alientan "recortes de mandatos constitucionales"; sin embargo, consideran que se deben resolver problemas internos del gabinete. "Queremos hacer un llamado al Gobierno para que recomponga el gabinete. Pueda hacer una convocatoria más de ancha base, de tal manera que no solamente actores políticos sino también sociales puedan incorporarse y aportar", dijo el dirigente acciopopulista.