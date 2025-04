¿Afiliado a un partido político sin tu consentimiento? Lo que debes hacer para iniciar la desafiliación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alertados por mensajes en redes sociales o avisos de amigos y familiares, decenas de ciudadanos están comprobando que se encuentran afiliados a partidos políticos, pero sin haber otorgado su consentimiento para ello.

Este hecho no es menor. Para que un ciudadano figure como afiliado debe como mínimo haber llenado una ficha de afiliación con sus datos y haberla firmado. El personero legal de la organización política es el encargado de entregar formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la información del afiliado y, tras el debido proceso de verificación, el registro de persona afiliada sucede.

“Pero no ha habido comunicación alguna de este partido con mi persona. Repito, no sabía que existía hasta el día de hoy y figuro como afiliado”, afirmó Aldo Facho, arquitecto urbanista que, alertado por un amigo, verificó su nombre y se dio con la sorpresa de estar afiliado al partido político Nueva Gente.

Similar situación le ha ocurrido a la abogada Jeannette Llaja. “En mi caso, puedo asegurar que yo no conocía al partido. Yo no me he afiliado, no he firmado, y menos he dado mi huella dactilar. Y sí, es muy preocupante y grave en términos de la seguridad de los datos porque quedan expuestos”, aseguró. Su ‘afiliación’ a Nueva Gente figura desde el primero de abril de este año.

En redes sociales, las denuncias públicas de afiliaciones indebidas van en aumento, así como la preocupación de los afectados. Temen que sus datos hayan sido vulnerados o que estén expuestos a merced de fines ilegales.

Nueva Gente, un partido en proceso de inscripción

La agrupación política Nueva Gente ha presentado denuncias sobre afiliaciones indebidas. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, se encuentra en proceso de inscripción. Su dirección legal está ubicada en el Centro de Lima, su personera legal es Menitza Díaz Uribe y, al cierre de esta nota, su página de Facebook se encontraba inhabilitada.

Según información proporcionada a RPP por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en su intento por ser una agrupación inscrita ante el JNE, este partido presentó un primer grupo de afiliados, donde casi el 96% de las más de 28 mil firmas presentadas fueron declaradas no válidas por esta institución.

Comunicarnos con la dirigencia de Nueva Gente no fue posible. Las llamadas a los números que figuran públicamente en su portal web nunca fueron respondidas. Tampoco las llamadas a los números que figuran en el JNE.

¿Estamos ante casos de falsificación de firmas?

José Tello, abogado experto en temas electorales, señala que si una persona no dio su firma ni su DNI, pero figura como afiliado, las sospechas de uso indebido de datos o falsificación de firmas crecen. “Si una firma falsa resulta falsa, evidentemente la Procuraduría del JNE tiene que actuar contra todos los que resulten responsables en la organización política: empezando por el personero, secretaría de organización y los que correspondan”, advirtió.

El también experto en derecho electoral José Manuel Villalobos señala que “se debe tomar con pinzas estados casos”, ya que, lamentablemente, hay personas que brindan su respaldo a organizaciones y olvidan haberlo hecho. “Cada caso debe ser analizado de manera individual”, afirmó.

El caso de País Para Todos

Por su parte, el comerciante Luis Ibarra también comprobó que figura como ‘afiliado’ al partido País Para Todos: “no he dado clic en ningún link, no he firmado ningún padrón… A veces, hay personas en la calle que ofrecen obsequios a cambio de firmas, yo no hice nada de eso”, afirmó.

País para Todos es una organización política donde milita el conocido comediante Carlos Álvarez, quien ha expresado su voluntad de llegar a ser candidato presidencial si así resulta de la elección interna. El presidente de esta agrupación, Vladimir Meza, señaló que la labor de recolección de firmas y afiliaciones en su organización recayó en los coordinadores regionales. A ellos, dijo, les pedirá explicaciones.

“Nosotros seremos enfáticos en tomar las acciones necesarias y, si por ahí hubo algún tipo de suplantación o de falsificación de firmas de algún militante, nosotros vamos a tener que aclarar ese tema de la manera más transparente posible”, dijo.

Esta es la casilla que deberá aparecerle para consultar la afiliación a un partido | Fuente: RPP

El costo por desafiliación: los pasos a seguir

¿Cómo saber si usted se encuentra afiliado a un partido político? Es sencillo: en el buscador web debe ingresar las palabras ‘consulta de afiliación JNE’. Luego, colocará el número de su DNI y el código de seguridad.

Si el resultado le arroja afiliación a algún partido político, deberá dirigirse a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, pagar una tasa de 46.20 soles y presentar una solicitud de desafiliación por afiliación indebida.

En esa solicitud debe indicar el nombre de la organización política de la que quiere desafiliarse. Esta agrupación política será notificada y el trámite seguirá su curso.

Para la abogada Jeannette Llaja “las reglas establecidas en estos casos lo que hacen es desanimar a la persona afectada a que denuncie”, ello debido a que necesariamente la persona afectada debe invertir dinero y tiempo para atender este trámite. La otra salida sería pedirle al partido la desafiliación, una alternativa que, por el contrario, es gratuita y se puede hacer por vía virtual, pero a su vez avala la mala práctica. La contraparte es que en su historial quedará registrada una "ex afiliación" de por vida.

Al ser consultado al respecto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que su institución “está tomando las acciones del caso a efectos de dar una respuesta rápida y eficaz a la situación”.