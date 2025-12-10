Acción Popular enfrenta denuncias de fraude: ¿podrían poner en riesgo su continuidad en la contienda 2026?

Acción Popular vive una escalada de tensión interna tras las elecciones primarias que debían definir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, incluido su postulante a la Presidencia.

El conflicto se agudizó el martes 9 de diciembre, cuando el presidente del partido, Julio Chávez, impugnó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) los resultados y denunció un supuesto fraude en la elección de delegados que dio como ganador a Alfredo Barnechea como candidato presidencial.

Chávez, quien también participó como precandidato a Palacio, sostuvo que al menos 28 delegados elegidos por la militancia no figuraban en la lista de representantes habilitados para votar el 7 de diciembre; y, en su lugar, aparecían otros nombres. Ante ello, afirmó que corresponde al JNE determinar la legalidad del proceso interno.

Frente a estos hechos, especialistas en materia electoral advirtieron a RPP que lo ocurrido podría constituir un “vicio de nulidad” en las primarias por la presunta suplantación de delegados, lo que incluso pondría en riesgo la participación de Acción Popular y la validez de sus candidaturas en la contienda del 2026.

La decisión que el JNE no puede postergar

En diálogo con El Poder en tus Manos, el exministro y experto en derecho electoral José Tello explicó que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no interviene en la administración de justicia electoral durante las elecciones primarias, es la autoridad encargada de garantizar la legalidad de los procesos electorales según la Constitución, lo que le exige un pronunciamiento respecto al caso de Acción Popular.

Tello añadió que este pronunciamiento debería darse incluso antes del 15 de diciembre, fecha máxima para la proclamación de los resultados de las primarias, dada la gravedad de las denuncias, y no recién hacia el 23 de este mes, que es el plazo límite para que los partidos inscriban sus candidaturas ante el JNE.

"Estamos ante la evidencia de una elección fraudulenta, viciada. El Jurado [Nacional de Elecciones] no es tampoco un ente de mero trámite que vaya a recibir este proceso con varios indicios de fraude, y haga proclamación de resultados el día 15 [de diciembre] en estas condiciones. Me parece que lo correcto es que el Jurado tome una posición sobre este tema, y que no espere la etapa natural donde sí tendrá que intervenir, que es cuando califica las listas que se presentan de candidatos, fórmulas presidenciales, y también cuando ve el periodo de tachas", indicó.

Sobre este hecho también se pronunció la abogada especialista en derecho electoral Silvia Guevara. En Ampliación de Noticias, la experta explicó las impugnaciones internas se resuelven dentro de los partidos. Sin embargo, si persisten los vicios, estos serán materia de pronunciamiento por parte de la autoridad electoral al momento de solicitar la inscripción formal de las listas.

"Lo que se está cuestionamiento ahora en Acción Popular se podría observar como un presunto vicio de nulidad [...] La modalidad por delegados es la modalidad menos democrática de las tres. Pero, además, sumarle el hecho de que no se haya respetado a quienes han elegido a los delegados y que estos delegados no hayan podido ser quienes terminen eligiendo a los candidatos, es otro cuestionamiento adicional. Aquí sí habría que instar un poco a que el Jurado [Nacional de Elecciones] a emita un pronunciamiento incluso antes de que se llegue al tema de la inscripción. ¿Por qué esperar hasta la inscripción de las candidaturas al 23 de diciembre cuando hay hechos que ya están siendo cuestionados y pueden ser materia de pronunciamiento?", indicó.

Acción Popular: ¿en riesgo su participación en 2026?

En otro momento, el experto en materia electoral José Tello señaló que las irregularidades denunciadas en el proceso de elecciones primarias de Acción Popular podrían comprometer la validez de las candidaturas del partido más allá de la fórmula presidencial, incluyendo las postulaciones al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Tello explicó que la realización de elecciones primarias era un requisito para que las agrupaciones políticas continúen en la contienda electoral, y que, de declararse nulas las internas del partido de 'la lampa', se vería comprometida su participación en los comicios de 2026.

"Al no tener elecciones primarias, porque ya pasaron los plazos, ya precluyó todo, simplemente [Acción Popular] quedaría afuera de carrera", señaló.