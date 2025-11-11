Cámara de Comercio de Lima: "El sector privado debe asumir un rol más activo" frente a la desinformación electoral

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De la Tore, destacó la importancia de que el sector privado asuma un papel más activo en la lucha contra la desinformación, especialmente en el contexto de las Elecciones Generales 2026, donde se prevé un escenario altamente polarizado y con gran flujo de información en redes sociales.

Tras participar en el Primer Encuentro de Aliados contra la Desinformación, evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) junto a la CCL e IDEA Internacional, De la Tore advirtió que la desinformación se ha convertido en uno de los mayores riesgos globales, al afectar directamente la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.

"Como sector privado tenemos que tener un rol más activo, más protagónico. Parte de eso es lo que hemos hecho hoy día en la Cámara [de Comercio de Lima]: empezar a buscar esos aliados contra la desinformación e ir buscando esa información veraz que se necesita. A la hora que uno difunde, comunica, tienes que comunicar sabiendo que lo que estás diciendo es verdad", sostuvo en declaraciones a El Poder en tus Manos de RPP.



Añadió que, como lo ha señalado el Foro Económico Mundial en los últimos años, la desinformación o la información errónea “es el principal riesgo a nivel mundial porque erosiona la confianza ciudadana y socava la institucionalidad pública”, además de que “atenta contra la democracia”.

"Aquí lo más importante es ver cómo obtenemos información veraz porque sino vamos a tener un proceso que puede estar lleno de fake news, y eso te va a distorsionar la información. Ya lo hemos visto en procesos electorales en otros países: cómo [la desinformación] te puede desacreditar candidatos, y te puede cambiar la percepción ciudadana. Entonces, es algo que tenemos que trabajar para que esto no ocurra en las elecciones que vienen", indicó.

El papel de los jóvenes en las Elecciones 2026

El presidente de la CCL, Roberto De la Tore, resaltó que el convenio suscrito entre la CCL y el JNE busca sumar esfuerzos entre la sociedad civil, el Estado y el empresariado para promover el acceso a información veraz durante el proceso electoral.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, especialmente entre los jóvenes que votarán por primera vez —más de 2,5 millones—, para evitar difundir contenidos falsos que puedan alterar la percepción sobre los candidatos.

“Un clic puede difundir información falsa y distorsionar la percepción ciudadana. Cada persona debe preguntarse si lo que va a compartir es verdadero o útil antes de hacerlo [...] Son más de 2 millones y medio de jóvenes que van a votar por primera vez, y lo principal es que tengan un pensamiento crítico y estén informado de los planes, de las características de cada una de las personas por las que quieren votar; y sobre todo, que no se dejen llevar por información que puede llegar por redes, sino verificarla”, subrayó.

Roberto De la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. | Fuente: RPP