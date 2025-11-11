Así será la primera franja electoral de primarias: mensajes de los precandidatos en radio, TV y redes sociales

Por primera vez las elecciones primarias contarán con una franja electoral financiada con recursos públicos. Durante trece días, los precandidatos de las 39 agrupaciones políticas difundirán sus propuestas en medios tradicionales y digitales.

Por primera vez en el Perú se aplicará una franja electoral para las elecciones primarias, el proceso de elección interno donde las 39 agrupaciones habilitadas eligen a sus candidatos definitivos que competirán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

"La franja electoral es el espacio otorgado por el Estado para que las organizaciones políticas con candidaturas inscritas difundan sus programas o propuestas de gobierno en los medios de comunicación tradicionales y ahora en redes sociales", explicó Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

Del 15 al 27 de noviembre, usted verá y escuchará mensajes políticos en radio, televisión y en Youtube. Durante estos trece días y en horarios rotativos de 6 am a 11 pm, se difundirán los mensajes de los precandidatos que competirán en el proceso interno de cada agrupación.

La funcionaria añadió que, el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios establece que los mensajes de los precandidatos tienen que cumplir ciertos criterios como la difusión de sus propuestas, planteamientos, sus programas de gobierno. Y desde el punto de vista de restricción o prohibición, no se pueden difundir mensajes que transmitan o hagan alusión a algún tipo de violencia, estereotipos, malos tratos, actos de discriminación o el uso de símbolos que pertenezcan a cualquier entidad del Estado.

Los medios de comunicación que calificaron para brindar la franja electoral (radio, televisión, creadores de contenido y agencias), fueron seleccionados producto de la elección que a su vez cada organización política hizo de acuerdo con su preferencia y el monto económico adjudicado, ya que la franja se financia con recursos públicos conforme a ley.

Cada agrupación recibe una partida presupuestal según la modalidad de elección primaria que realizará. Las dos agrupaciones que elegirán a sus candidatos vía el voto de sus militantes (APRA Y Renovación Popular), destinarán S/ 244,320.52. En cambio, el resto de organizaciones que van por la modalidad de delegados, donde solo un grupo de representantes tomará la decisión, harán uso de S/ 122,160.25.