Congreso: Impulsan proyecto de ley para aumentar la cantidad de firmas necesarias para inscribir un partido político [INFORME]

El grupo parlamentario de Acción Popular presentó un proyecto de ley que busca elevar de 3 a 10% el porcentaje de firmas de adherentes necesario para inscribir un partido político en el Perú. La iniciativa N° 10338/2024-CR, que tiene como autor al congresista Wilson Soto, propone modificar el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Actualmente, la norma exige como requisitos para la inscripción de partidos políticos que las organizaciones cuenten, entre otros puntos, con una relación de afiliados equivalente, como mínimo, al 0.1% de los ciudadanos del padrón aprobado para las últimas elecciones generales (más de 25 mil afiliados), y la firma de adherentes en número no menor al 3% de ciudadanos que votaron en los últimos comicios nacionales (más de 500 mil firmas). Pero ¿qué es un adherente? Son ciudadanos que apoyan la creación de un partido político sin ser miembros.

Con la propuesta del congresista Wilson Soto, la cifra de firmas de adherentes necesarias para inscribir un partido podría superar el millón y medio.

En diálogo con El Poder en tus Manos, el congresista de Acción Popular sostuvo que propuso elevar el número de firmas de adherentes necesarias para inscribir un partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a raíz del elevado número de organizaciones que existen a la fecha.

"Nosotros estamos pidiendo que sea 10% porque antes estaba 1%, por eso se han inscrito muchos partidos políticos, por lo cual tenemos mucha fragmentación. Los candidatos que han ganado y pasan en la valla no son elegidos con alta votación. Todo proyecto de ley es debatible, entonces lo que vamos a hacer es igual, al presidente de la Comisión de Constitución que haga una mesa de trabajo", indicó.

A la fecha, existen 42 partidos políticos con registro oficial ante el JNE y otros 32 todavía deben culminar este proceso si buscan participar en las elecciones generales 2026.

Soto recalcó que el elevado número de organizaciones políticas en el Perú ha generado efectos, no ha contribuido a mejorar la representación en el país y complica la formulación de consensos.

"Esta iniciativa es más que todo también es para fortalecer los actuales partidos políticos [...] Hay algunos sectores que están de acuerdo porque si nosotros vamos a crear muchos partidos políticos, prácticamente nunca, nunca vamos a podernos de acuerdo", señaló.

El legislador precisó que, de aprobarse su iniciativa, el cambio en los requisitos para inscribir un partido político no aplicaría para las organizaciones con miras a las elecciones generales 2026, sino el siguiente proceso electoral de alcance nacional.

Reacciones a la propuesta de Acción Popular

La iniciativa formulada por la bancada de Acción Popular ha generado opiniones divididas en el Parlamento. La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, cuestionó la propuesta al considerar que favorecería a los partidos con más recursos:

"Hay una realidad que no podemos negar, el que tiene plata contrata a su ejército de afiliadores. Tú no sabes el 10%, el 30%, le pones tres millones de firmas, a quién vas a beneficiar, al que tiene plata para contratar personal. Porque hay empresas que lo hacen. Entonces, eso no va a garantizar que los partidos sean más democráticos", refirió.

Por su parte, el congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, consideró necesario elevar los requisitos para inscribir una organización política dado el número de partidos y movimientos políticos que existen actualmente en el país.

"Yo estoy de acuerdo que no deberían ser lo que actualmente es. Es muy baja la valla, es muy bajo el número y eso no ayuda a los partidos políticos; y la comprobación la pueden ver, ya no son 40, creo que vamos a llegar a 50 partidos. Y eso realmente, desde mi punto de vista, no debería pasar", expresó.

En tanto, Carlos Anderson, legislador no agrupado, criticó la propuesta al considerar que, en realidad, tendría como objetivo "cerrarle la puerta" a otras organizaciones políticas en el país.

"Siempre que vean un proyecto de ley pregúntense y quien lo propone y por qué lo propone, si está preocupado por mejorar la representatividad, no; está preocupado por cerrarle la puerta a otros. En segundo lugar, efectivamente, necesitamos que los partidos políticos que se vayan conformando lo hagan sobre una base de una estructura, de una ideología, o de un plan de gobierno, pero eso es cultura cívica", opinó.

¿La iniciativa presentada impactaría en el alto número de partidos políticos que existen en el Perú? Así respondió el abogado constitucionalista Roy Mendoza:

"Me parece que el proyecto de ley presentado es una respuesta desproporcionada y desmedida a la situación actual de proliferación de partidos políticos. El incremento al 10% lo que genera es un desincentivo, un desaliento a la formación y organización de partidos políticos, con lo cual se vulnera el derecho de participación política de los ciudadanos y el derecho a organizarse libremente para poder participar en la vida política de la Nación", refirió.

La propuesta de Wilson Soto deberá ser puesta en agenda de la Comisión de Constitución, a cargo del congresista Fernando Rospigliosi, para ser analizada en los próximos días.