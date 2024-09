Presidente del JNE considera que la valla electoral no castiga la formación de alianzas electorales en el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, explicó las razones por las que considera que en la ley electoral no existe una "penalización" sobre la formación de alianzas políticas en el Perú.

Actualmente, la ley electoral establece que los partidos políticos que no superen la valla electoral del 5% de votos válidos en una elección perderán su inscripción ante el JNE. En el caso de las alianzas políticas, si dos partidos políticos se agrupan, la valla electoral se incrementa a 6%; y si se unen tres organizaciones, la cifra cancelatoria será de 7%, y así sucesivamente.

Ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Jorge Salas Arenas se presentó para sustentar el proyecto de ley N°8336/2023-JNE, el cual plantea cambios en la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Orgánica de Elecciones para establecer el mecanismo para la elección de los miembros del futuro Parlamento Bicameral, conformado por diputados y senadores.

La propuesta y la respuesta del presidente del JNE

Durante la sesión, el titular del JNE fue consultado por los legisladores, entre ellos Guido Bellido y Adriana Tudela, acerca de la posibilidad de incorporar en su proyecto una modificación en la ley para que se mantenga la valla electoral del 5%, contemplada para los partidos, también para las alianzas políticas. Esto, a fin de que se promuevan la formación de coaliciones y no se "castigue" o no se "penalice" su inscripción ante el alto número de organizaciones políticas en el país.

"Resulta que si es el 5% para un partido, para una alianza electoral de 3, 5, 10 [partidos], ¿estaría bien que siga siendo el 5%? (...) ¿Qué pasa cuando la alianza, después de haber obtenido su inscripción, etc., y luego de haber participado y haber obtenido, quizás, ningún congresista, pero continúa con su condición de alianza inscrita cuando se separa uno, se separan dos, o tres o todos, cada organización política aliada conserva la inscripción. Entonces, es "una sacada de vuelta" a la valla [electoral]. Ahí no habría valla. Es la fórmula para conservar y la inscripción y punto", indicó.

"Y, ¿qué pasa si prolifera la inscripción? Hagamos ese ejercicio hipotético", continuó explicando Salas Arenas. "Proliferó la inscripción [de partidos políticos], no se cancela ninguno el año 2026. Todos los inscritos porque hacen una cuestión, no hay separación por no alcanzar la valla. Cinco años después habrá 25 partidos, 50 partidos... además los 50 nuevos que se inscribirán, una locura probablemente; y luego se inscribirán otros 20, otros 30. ¿Por qué? Porque no hay que prohibir la inscripción", añadió.

Salas Arenas sostuvo que para impedir la inscripción de una organización política debe existir una razón legal fuerte, constitucional y convencional, debido a que no se puede excluir o retirar el registro de un partido "porque no le gusta".

"Yo creo que si son tres los partidos que se alían con la finalidad de lograr el propósito [de competir en elecciones], si son tres y cinco, sería 8% [como valla electoral]. ¿A cuánto le resulta por partido? No le resulta el 5%, le resulta menos. Entonces, su aporte, digamos, al 'caudal' colectivo es menor, es inferior al 'caudal' legal. El caudal legal es 5% o tendrá que ser 5% si ustedes así lo deciden. Ese es caudal legal, no es 3%, no es 2%... 1% material, porque si una organización aporta solo el 1% real con eso habrá pasado la valla. Y, entonces, hablaremos de esa representación recortada, con una aspiración, con un afán de a futuro conseguir algo", indicó.

Y agregó: "Con eso no se fortalecen los partidos políticos, sino alienta las agrupaciones de personas que pueden tener de repente buenas intenciones, pero q ue no tienen el caudal de respaldo político que se requiere para participar de la vida política del país, como partido. Y por eso el tema de la aparente penalización, que es un concepto que no comparto por las razones indicadas".

De acuerdo a la página del JNE, a la fecha existen, 35 partidos políticos inscritos y otros 29 aún en proceso de inscripción. De culminar estas últimas su registro ante el ente electoral, serían 64 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidatos en las Elecciones Generales 2026.