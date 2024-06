Movimientos regionales presentarán acción de amparo para evitar que el Congreso los saque de la carrera electoral

Freddy Vracko, representante de los movimientos regionales, anunció que el grupo que representa presentará una acción de amparo. | Fuente: RPP

Los movimientos regionales se organizan ante la decisión del Congreso de querer retirar la figura de los movimientos de la Constitución, para que sean únicamente los partidos políticos nacionales y las alianzas generadas entre éstos, los únicos habilitados para participar en elecciones.

Como informamos en El Poder en tus Manos de RPP, el último 29 de mayo el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que propuso la reelección inmediata de los gobernadores regionales y alcaldes. En esa misma propuesta se incluyó el retiro de los movimientos regionales, algo que, en la práctica, según analistas, significa su eliminación de la vida política del país.

Esta decisión adoptada por el Congreso, por tratarse de una reforma constitucional, requiere de una segunda votación en la siguiente legislatura, que inicia en julio, para ser ratificada. En este contexto, Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, detalló en el programa Nunca es Tarde de RPP, las acciones que están realizando.

“Hemos tenido una asamblea el 31 de mayo y a ella han llegado a Lima 62 movimientos regionales. Se tomó la decisión de llevar adelante varias acciones: la primera, es la defensa legal para presentar una acción de amparo y una medida cautelar para defendernos de esta amenaza. No nos hemos querido quedar callados al decir que hay dos grupos que han promovido todo esto: el grupo del señor Acuña y de Fujimori. Ellos pensaron que los movimientos regionales no tenían reacción y ahora estamos llenando todas las paredes del país con la frase: ‘Fujimori y Acuña, asesinos de la democracia'”, expresó.

“La ley de Organizaciones Políticas permite que las agrupaciones políticas nacionales o regionales se unan y se conviertan en un partido. Pero como ellos [los congresistas] están amenazando con llevar adelante todo [la eliminación de los movimientos regionales], nuestra respuesta es la integración. Ahora hay un equipo de la Asociación que trabaja en reunir las actas de todos los movimientos porque, si estos señores llevan adelante su segunda votación, nos presentaremos ante el Jurado Nacional de Elecciones con el partido regionalista del país”.

¿Funcionará un partido regionalista tan diverso?

Ante la pregunta de si la integración de movimientos de distintas procedencias geográficas y con demandas propias funcionaría en la figura de un partido político de espíritu regionalista, el dirigente se mostró seguro de ese proyecto político.

“Yo creo que sí funciona porque somos bases reales. Un partido debería tener esa acción que tenemos nosotros y ellos [los partidos nacionales] no la tienen. Es más, en el slogan que manejamos nosotros es ‘cada región con decisión’. Lo que nos ha hecho mucho daño en todos estos años no es la lucha de clases, es un sistema centralista que no nos ha atendido. Por ejemplo, Madre de Dios, mi región, no tiene hasta hoy un hospital”.

Sobre los puntos débiles de los movimientos regionales, reconoció que hay corrupción y que existieron movimientos conocidos como “vientres de alquiler” que sirvieron en coyuntura electoral a políticos como el actual gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien transitó por varias agrupaciones, muchas de ellas ya disueltas.

“No voy a ponerme a defender a rajatabla [a los movimientos] porque en todos lados se cuecen habas. Donde hay buenos, también hay malos [...] Porque los movimientos o los partidos hayan hecho mala gestión, no podemos decir ‘hay que eliminar la figura’, porque nosotros no hemos pedido jamás que se eliminen a los partidos con todo ese zafarrancho de gente que tenemos en el Congreso”, afirmó.