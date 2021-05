"Proponemos que sí hay que hacer muchos cambios", dijo el excongresista. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el exministro e integrante del equipo técnico de la candidata de Fuerza Popular, Carlos Bruce, fue consultado sobre las próximas elecciones generales, que se celebrarán el siguiente 6 de junio.

“No vemos un peligro de un fraude o de nada de eso, el único que ha hablado de fraude fue el profesor Pedro Castillo. Mas bien, hacemos sugerencias constantemente para mejorar, para ayudar”, indicó.

Por otro lado, el excongresista se refirió a la última encuesta de Ipsos-El Comercio, que muestra que la distancia que separaba a los candidatos a la presidencia Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se ha acortado.

“La encuesta de hoy día de Ipsos, 60% de los entrevistados vio el debate técnico es un porcentaje inusitado porque nadie le daba importancia a los debates técnicos. La gente está atenta a las propuestas. Si ese ha sido el interés en el debate técnico, imagínate la cercanía que va a tener el debate presidencial, que creo va a ser importantísimo para que los indecisos finalmente tomen una decisión”, remarcó.

Finalmente, Bruce se refirió a los ataques recibidos por parte de simpatizantes de Perú Libre hacia los de Keiko Fujimori, registrados en los últimos días en la ciudad blanca de Arequipa.

“Nuestros adversarios no se toman ningún cuidado para que no existan estos actos de violencia. Han ocurrido ya en varias oportunidades. Por parte de Fuerza Popular, no hemos hecho ningún acto de violencia, todo lo contrario. Siempre contenemos a nuestra gente. (…) No son los arequipeños, son gente de Perú Libre. Una violencia realmente reprobable. Tienen estas actitudes en esta campaña electoral, imagínate lo que serían si fueran Gobierno”, finalizó.

