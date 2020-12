Elecciones 2021: ¿Cuánto influye la experiencia en la función pública que tienen los candidatos a la presidencia?

En total, 17 postulantes a Palacio de Gobierno han ocupado cargos de elección pública en años anteriores. | Fuente: Andina

Tras celebrarse las elecciones primarias de los partidos políticos, 20 hombres y 3 mujeres son los elegidos para participar en la carrera electoral por la Presidencia del Perú (2021-2026). Algunos de estos candidatos cuentan con experiencias políticas previas mientras que otros sonnuevos en el sector. Pero, ¿cuánto influirá dicha trayectoria en la elección del nuevo mandatario?

Una revisión a los perfiles de los 23 candidatos presidenciales nos muestra que el 74% ha ocupado algún puesto de gestión pública como regidor, alcalde, presidente regional, congresista o presidente de la República. Es decir, 17 postulantes a jefe de Estado tienen experiencia previa en cargos de elección popular.

Yonhy Lescano (Acción Popular), Marco Arana (Frente Amplio), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Nidia Vílchez (Apra), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Alberto Beingolea (PPC), Daniel Urresti (Podemos Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Nación) y José Vega (Unión por el Perú) son diez de los doce aspirantes a la presidencia que registran como trayectoria política su paso por el Congreso.

Asimismo, cinco candidatos señalan su experiencia en gobiernos locales. Entre ellos tenemos a George Forsyth de Victoria Nacional y a Rafael Santos de Perú Patria Segura, como ex alcaldes de los distritos limeños de La Victoria y Pueblo Libre, respectivamente. A Rafael López Aliaga de Renovación Popular como ex regidor provincial de Lima y a Daniel Salaverry de Somos Perú como ex concejal provincial de Trujillo y ex integrante del Parlamento disuelto.

En el caso de César Acuña, suma varios cargos de gestión pública en su hoja de vida. Fue congresista por Unidad Nacional (2000 – 2006), alcalde provincial de Trujillo (2007 – 2014) y presidente regional de La Libertad hasta el año 2016, cuando renunció para postular por primera vez a la presidencia del país.

Por otro lado, tenemos a Fernando Cilloniz como ex presidente regional de Ica entre el 2014 y 2018. Y a Ollanta Humala del Partido Nacionalista como el único postulante que ocupó el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

INFLUENCIA POLÍTICA

Para el director de Vox Populi Luis Benavente la experiencia política puede favorecer o perjudicar una candidatura. “Si nuestra experiencia ha sido exitosa y los ciudadanos conocen del éxito que tuvimos, entonces jugaría a favor. Pero la experiencia también puede jugar en contra porque el ejercicio de gobierno genera un desgaste político e insatisfacción por las decisiones que uno toma. Lo importante es cómo se maneja esa experiencia en el discurso de campaña”.

En tanto, José Incio, politólogo de la Universidad de Pittsburgh, considera que la actual coyuntura de desconfianza en las instituciones y partidos políticos será la tendencia que marcará estas Elecciones 2021.

“La población está cansada de los políticos de siempre. Creo que el elector en esta oportunidad sí va a castigar a estos partidos que tuvieron algo de responsabilidad con la crisis política que empezó en el 2016 y todo lo acontecido este año. Entonces, haber tenido experiencia política no necesariamente será un factor que les pueda servir como una carta de presentación a los candidatos para captar votos. Sin embargo, si en sus experiencias políticas previas tienen cosas positivas para mostrar puede ser muy beneficioso para ellos”, agrega Incio.

Cabe indicar que hay seis candidatos a la presidencia que, si bien pueden contar con experiencia previa en puestos de gestión pública, aún no han logrado ocupar algún cargo de elección popular. Estos son: Andrés Alcántara por Democracia Directa, Pedro Angulo de Contigo, Hernando de Soto por Avanza País, Julio Guzmán por el Partido Morado, Ciro Gálvez por Renacimiento Unido Nacional y Pedro Castillo por Perú Libre.

Es importante tomar en cuenta la experiencia política previa de los aspirantes a la presidencia, sin embargo, no es lo único que debemos analizar. Revisemos la trayectoria pública y privada, las propuestas y los planes de gobierno de los 23 candidatos antes de decidir nuestro voto.