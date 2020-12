La poca convocatoria de las Elecciones Internas evidenció que no existe una militancia activa en los partidos políticos. | Fuente: Andina

Las leyes más polémicas del congreso muchas veces tienen como principal crítica su inconstitucionalidad o la falta de reflexión sobre sus efectos en el largo plazo. Asimismo, son frecuentes las denuncias a autoridades en los diferentes poderes del Estado o altos funcionarios con parientes que proveen de servicios al Estado u otros conflictos de interés. ¿Esto tiene relación con la formación que reciben nuestros políticos desde sus partidos?

Gabriela Vega, politóloga especializada en participación y formación política sostiene que solo 2 partidos tienen programas que impactan a toda su militancia “y de esta manera lo que tenemos es que, si tienes un partido donde nunca se ha hablado de derecho constitucional, por qué nos sorprendería que los congresistas presenten iniciativas que son inconstitucionales. Si nunca se ha trabajado temas de integridad y manejo de conflictos de interés, por qué nos sorprendería que luego los políticos en el Estado tengan problemas para evidenciar sus propios conflictos de interés. Los partidos son los responsables de los políticos que llevan en sus listas, pero estos han abandonado esta tarea de formarlos”.

Cada 5 años nos encontramos con candidatos sin formación política, pero con un desempeño exitoso en otras ocupaciones que buscan hacerse un camino en cargos de elección popular como regidores municipales, alcaldes, gobernadores o consejeros regionales, congresistas o presidentes. Percy Medina de Idea Internacional, refiere que es importante la formación de un militante dentro de una organización política por un periodo de tiempo. “Los partidos exitosos invierten en sus afiliados y afiliadas desde que son jóvenes y los van formando con el paso del tiempo. Un cuadro político muchas veces tiene 10, 15, 20 años de formación antes de llegar a un lugar expectante, pero lo que vemos en el Perú es que hay mucha improvisación y que producto de esa improvisación vienen también muchos fracasos”.

Medina agrega que muchas veces los candidatos que no son políticos tienen una percepción errónea de esta disciplina. “Se piensa que la política es fácil, que es algo que sale naturalmente y como he tenido experiencia en la vida privada y tengo mucho dinero o he tenido experiencia en el espectáculo y soy famoso, o en los deportes, entonces también puedo hacer bien política y eso no necesariamente es así”, sentenció.

Un punto que encuentra Medina respecto a la actividad partidaria de las organizaciones políticas es una gran centralización. "Muchas organizaciones no tienen ninguna presencia o alcance fuera de la capital”, afirma, para luego alertar sobre la poca participación de mujeres y jóvenes o personas que muestren la diversidad del país. “Son organizaciones con mucha dificultad para representar a una sociedad compleja y heterogénea como la que tenemos”.

En las Elecciones Internas hubo una agrupación política que solo tuvo una participación de 0.90%. La más alta llegó a 25.25%. | Fuente: Andina

NO ES UN PROBLEMA EXCLUSIVO DEL PERÚ

Si bien Percy Medina observa que la situación de crisis de nuestro sistema partidario es muy avanzada, también nota que es una realidad que afecta a Latinoamérica, y esto se refleja en la confianza de la ciudadanía hacia sus partidos. “Lo que vemos en general es un cierto deterioro en toda la región; de las condiciones de la democracia y de las condiciones de los sistemas de partidos. Es cierto que hay un deterioro también en la credibilidad de la gente en los partidos y en los políticos”.

Los congresistas tienen la responsabilidad de legislar sobre todos los temas que afectan el futuro del país. Esto implica temas como los derechos de los peruanos o la estabilidad económica, la cual afecta los bolsillos de todos. Asimismo, el presidente debe conducir el país con los recursos de todos los peruanos. Por este motivo es necesaria que haya una preparación en los temas que justamente serán materia de ley o de gestión pública.

Milagros Campos, ex integrante de la Comisión de alto nivel para la reforma política, detalla las nociones básicas que nuestros representantes deben tener para generar normas en democracia. “Esta formación básica tiene que ver con la teoría de la democracia, porque los partidos son instituciones fundamentales en la democracia, con el funcionamiento del Estado, la historia del país, las relaciones internacionales, la economía, con temas vinculados al funcionamiento del congreso o de los gobiernos regionales y locales”. Campos considera que, si bien cada partido tendrá una posición diferente sobre estos temas, de acuerdo con su ideología, es necesario que estén presentes en la formación de sus futuros candidatos.

Otro tema para resaltar es la agenda programática, que contiene la posición institucional de una organización política sobre diversos temas y también es algo que se construye con el tiempo y la actividad partidaria. Sobre esto, Milagros Campos indica que es razonable una posición diferente de los integrantes de una misma bancada del Congreso, cuando se trata de un voto de conciencia, pero “es un poco extraño que los miembros de un mismo partido piensen de manera diversa sobre el rol del Estado en la economía o aspectos ambientales. Creo que esto debería plantearse dentro del partido como una agenda programática y observemos que una propuesta tiene contenido sobre el que se reúnen los distintos candidatos (de un mismo partido).

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA

Para Gabriela Vega, es vital que los conocimientos técnicos vayan de la mano con el desarrollo de habilidades que permitan cambiar la forma de hacer política en democracia. Manifiesta que la renovación de la política no depende solo de la incorporación de una nueva generación de candidatos, sino de la transformación de las prácticas que no son positivas para nuestro país. “Y eso pasa por aprender a representar intereses que no solo sean los propios, cómo llegar a acuerdos, cómo debatir sin descalificarnos, cómo aprender a negociar... y no en el sentido negativo y tóxico, sino que entendamos que en democracia todas las fuerzas políticas tienen un lugar y está diseñada para que ninguna de ellas tenga poder absoluto. Si no llegas a acuerdos, no logras ningún cambio sostenible”.

No olvidemos que muchas de las habilidades destacadas por los expertos forman parte de los aprendizajes que la sociedad desarrolla en la educación básica regular. Es nuestro deber como electores volver a ellas para juzgar la calidad de las propuestas de nuestros candidatos.