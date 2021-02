El matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la muerte digna, la igualdad de género, son solo algunos temas que han entrado en debate en el Perú. | Fuente: Andina

La realización de las Elecciones 2021 es una oportunidad para poner sobre la mesa muchos temas que afectan a los peruanos, y en especial a aquella población vulnerable, que siente que no se están garantizando sus derechos y que ha iniciado una lucha tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo por diversos temas.

Por ello, revisamos los planes de gobierno del actual proceso electoral. No son muchos los partidos que abordan estos temas, pero revisamos lo que plantean sobre despenalización del aborto, matrimonio igualitario, muerte asistida, discriminación sexual, entre otros.

Despenalización del aborto

El aborto es una realidad que muchas veces no se quiere ver y afecta a las mujeres, en especial a las adolescentes. “Solo se encuentra despenalizado en el aborto terapéutico, que es cuando peligra la vida o la salud de la gestante. El resto de causales se encuentra penalizado, incluso el aborto por violación”, indica Pilar Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Conforme al Código Penal, en el artículo N°114, una mujer que se someta a un aborto “será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. Meléndez explica que esto ha generado clandestinidad, pues hay un gran número de abortos que se realizan sin medidas adecuadas y ponen en riesgo a las mujeres, sobre todo de quienes tienen menos posibilidad económica.

“Si no tienes recursos, lo más probable es que encuentres a personas inescrupulosas que van a lucrar con tu angustia, entiéndase los miles de letreros que dicen Atraso Menstrual, y que nadie los cuestiona, o que tú misma intentes provocar una pérdida”, indica.

Entre los países de nuestra región, Argentina es uno de los últimos en aprobar el año pasado el aborto hasta las 14 semanas de gestación. El Perú solo admite el aborto terapéutico.

Argentina aprobó a fines del año pasado el aborto voluntario hasta las 14 semanas de embarazo. En el Perú solo se permite el aborto terapéutico. | Fuente: AFP

¿Qué dicen los partidos políticos?

Tanto el Frente Amplio como el Partido Popular Cristiano han señalado claramente en sus planes de gobierno la propuesta de despenalizar el aborto por violación sexual. El primero sustenta esta medida debido a que las mujeres no pueden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos y, además, plantea la implementación del protocolo del aborto terapéutico. El segundo partido señala como objetivo principal evitar la re-victimización de las mujeres que han sufrido una violación sexual.

Juntos Por el Perú toma otra posición y plantea la despenalización del aborto infantil forzado y propone un protocolo en casos de menores de 15 años. También menciona la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, además de otras medidas sobre educación sexual.

Otros partidos que se refieren al tema son el Partido Morado y Perú Patria Segura, sin embargo no concluyen claramente hacia una despenalización. En el primer caso, se enfatiza que "se debe luchar contra la injusticia hacia la mujer que es obligada a llevar un embarazo no deseado". El otro señala que se debe compatibilizar la regulación del Perú con otros países.

Matrimonio Igualitario

El matrimonio entre personas del mismo sexo aún no está legalizado en el Perú. Sin embargo, es algo que ya ocurre. Y el caso más conocido es el del economista Óscar Ugarteche, quien se casó en México, pero el año pasado el Tribunal Constitucional rechazó por mayoría la demanda para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca su matrimonio. Hay dos casos más entrampados en el Poder Judicial

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, indicó que hay dos proyectos de ley en el Congreso de la República que abordan esta problemática, pero que están paralizados.

“Esta situación de que no se reconozca a nivel legislativo contraviene la opinión consultiva vinculante para el Estado peruano y todos los países, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que existe el deber de reconocer el matrimonio igualitario, porque de lo contrario es un acto de discriminación”, advirtió.

¿Y qué plantean los partidos?

Juntos por el Perú, Victoria Nacional y Frente Amplio plantean una ley de matrimonio igualitario. En el primer caso se acusa la ausencia de legislación que garantice y proteja los derechos de las personas LGTBI. En ese sentido, plantea la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley Integral Trans y la Ley contra discriminación y los crímenes de odio hacia las personas LGTBI.

Victoria Nacional señala que el 63% de la población LGTBI ha sufrido violencia y discriminación, y por ello plantea en función a la igualdad de derechos el proyecto de Ley de matrimonio civil igualitario. El Frente Amplio también menciona la ausencia de legislación y plantea la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Unión de Hecho, Ley de Identidad de Género y la Ley para sancionar los Crímenes de Odio.

En el caso del Partido Morado, sostiene que “necesitamos erradicar la discriminación que aún impera en nuestro medio” y cuestiona que seamos uno de los pocos países que no cuentan con legislación sobre matrimonio igualitario y de identidad de género. Podemos Perú propone la creación de una Mesa de Diálogo Interinstitucional Permanente para evaluar y corregir las situaciones de discriminación por identidad sexual. Perú Patria Segura señala la necesidad de una política estatal destinada a compatibilizar la regulación del Perú con otros países, como el matrimonio homosexual.

Muerte digna

Sobre la eutanasia no se han encontrado posturas en los planes de gobierno. Se trata de una problemática reciente en nuestro país, y cuyo caso más reconocido es el de Ana Estrada, quien desde el 2019 ha solicitado al Estado peruano acceder a la muerte asistida.

Castillo indica que lo que se plantea es el derecho de una muerte de condiciones dignas. Por el lado judicial, la Defensoría del Pueblo ha asumido la defensa de Estrada y se espera que en el próximo mes se resuelva en primera instancia.

“En el caso de muerte con condiciones dignas el camino legislativo acaba de empezar”, indicó, pues hace dos semanas se ha planteado un proyecto de ley. Se trata del proyecto de Ley N°6976/2020-CR que permite el uso de la eutanasia, y fue presentado por el congresista Gino Costa, de la bancada del Partido Morado.

Ana Estrada representa el caso que abrió el debate sobre la muerte en condiciones dignas. | Fuente: RPP

Proyectos paralizados

Sobre estos casos, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo indicó que hay varios proyectos de ley que se han presentado pero que “duermen” en el Congreso de la República. Por un lado, la despenalización del aborto por violación todavía no está regulada, y menos por otra causal. “Hay proyectos de ley pero que no han avanzado en el Congreso. En cuanto al aborto terapéutico lo tenemos regulado, tenemos un protocolo, pero que no se cumple”, indicó.

En tanto, sobre el matrimonio igualitario existe el proyecto de Ley N°961/2016-CR que modifica el Código Civil, pero que aún permanece paralizado. “Tenemos proyectos de ley entrampados que no se han avanzado por el lado legislativo”, añadió el vocero de la Defensoría.

Castillo destacó la importancia de la información sobre otros temas actuales que afectan los derechos como la discriminación por género o el racismo. “La decisión política también pasa por eso, de informar a la ciudadanía y con ello crear consciencia”, dijo.

Por otro lado, si bien no todos los planes de gobierno se refieren a estos problemas, como la despenalización del aborto, Meléndez sí consideró que se deben interpelar a los candidatos. "Es importante que la ciudadanía sepa cuál es la sensibilidad de quien pretende asumir un puesto público de gran relevancia como pueden ser los candidatos presidenciales o al Congreso", indicó, pues se trata de un debate necesario.