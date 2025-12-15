Especialista José Tello dice que nulidad de comicios primarios en Acción Popular se ajusta a la ley por la "evidencia de un fraude"

El especialista en derecho electoral cuestionó duramente los anuncios de acusaciones constitucionales contra los miembros del JNE. "Es una falta de respeto hacia las instituciones", apuntó.

El especialista en derecho electoral, José Tello, respaldó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular las elecciones primarias en Acción Popular (AP), y cuestionó las reacciones de dirigentes del partido.



En el programa Las cosas como son, de RPP TV, señaló que la resolución del órgano electoral se ajusta plenamente a la ley y tuvo como objetivo principal "salvaguardar la seguridad jurídica del proceso electoral".



Tello sostuvo que el JNE actuó frente a evidencias de "fraude" en los comicios primarios del partido, y lamentó que los conflictos internos en Acción Popular hayan terminado por "destruir" lo que quedaba de un partido histórico para la democracia peruana.



Al ser consultado sobre la posibilidad de revertir la nulidad, el especialista enfatizó que el pronunciamiento del JNE es definitivo. Precisó que, si bien se podría intentar una acción de amparo, esta no se resolvería antes del plazo límite para la inscripción de candidaturas, fijado para el 23 de diciembre.



Tello también cuestionó duramente los anuncios de acusaciones constitucionales por parte del exprecandidato presidencial Alfredo Barnechea y el tercer vicepresidente del Congreso y militante del mismo partido, Ilich López, contra los miembros del JNE y, en particular, contra su presidente, Roberto Burneo.



"Es una falta de respeto hacia las instituciones"

A su juicio, estas acciones constituyen un intento de amedrentamiento y una muestra de "prepotencia" política. Recordó que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones no están comprendidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución, por lo que no pueden ser sometidos a acusaciones constitucionales.



"Es una falta de respeto hacia las instituciones y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, una prepotencia", remarcó.

En cuanto al rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el especialista consideró que su actuación fue "errónea" al no coordinar adecuadamente con el JNE frente a las irregularidades detectadas. "No pueden tener posiciones distintas, sobre todo frente a un fraude. El accionar de los organismos electorales, defensores de la democracia, es atacar al principal enemigo de una elección: el fraude", manifestó.



Tello también afirmó que la crisis de Acción Popular deja una sensación de pérdida institucional para el país, al tratarse de un partido con casi 70 años de historia.



"Es un partido importante en la historia nacional y es terrible que llegue a esta situación, más aún por un problema interno que a mí me parece que es un común denominador, las mezquindades dentro de los propios partidos", añadió.