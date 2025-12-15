Alfredo Barnechea anuncia denuncia constitucional contra el JNE tras exclusión de Acción Popular: "Han actuado fuera de la ley"

Barnechea dijo que los miembros del JNE que serían perseguidos "en todas las instancias" e investigarán tanto su patrimonio como un presunto lavado de activos. | Fuente: RPP

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la apelación de Acción Popular y dejó al partido fuera de la carrera electoral, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea anunció medidas legales drásticas contra las autoridades de dicho organismo.

Barnechea calificó la resolución como una maniobra arbitraria ejecutada en un horario inusual y sin respetar las garantías procesales mínimas.

“El Jurado Nacional ha actuado fuera de la ley por completo, en una decisión completamente ilegal. No hay ninguna institución oficial que el sábado en la tarde saque una resolución (...) Fue una orden del señor (Roberto) Burneo, a quien esta mañana se le está presentando una denuncia constitucional”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además de la acusación en el Congreso, Barnechea adelantó que procederán a denunciar a los magistrados ante el Colegio de Abogados y ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Violación al debido proceso"

Barnechea sustentó su reclamo en la falta de notificación y la omisión de instancias previas. Según explicó, las denuncias debieron tramitarse primero en el Jurado Electoral Especial (JEE) para garantizar la pluralidad de instancias, algo que, asegura, no ocurrió.

“No se ha notificado nunca ni al personero del partido, ni al secretario general del partido. Hay dos principios de derecho: la ultra petita, que es cuando el JNE se pronuncia más allá de lo que le han pedido, y la inaudita parte, que es cuando no escuchas a las partes. No nos han escuchado a nosotros”, reclamó.

Asimismo, lamentó que se retire de la contienda a una organización tradicional en medio de la crisis política. “Es excluido un partido histórico del Perú en un momento en que hay una crisis completa del sistema político, con partidos que aparecen de la noche a la mañana”, agregó.

"Quizá me excedí un poco"

En otro momento, Barnechea se refirió a las declaraciones que brindó a Canal N, donde advirtió a los miembros del JNE que serían perseguidos "en todas las instancias" e investigarán tanto su patrimonio como un presunto lavado de activos.

Al respecto, el excandidato indicó que "quizá" cometió un exceso al referirse de esa forma a los integrantes del ente electoral.

“Yo era testigo de un matrimonio. Eran las 4:50, estaba en la capilla de La Recoleta (...) y me sacan corriendo. Y yo hago una declaración que quizá me excedí un poco en los adjetivos que no debía hacer. Quizá, porque vamos a investigarlos”, culminó.

Declaran nulas elecciones primarias de Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular (AP) para elegir candidatos, de cara a las elecciones generales de 2026, por presentar "vicios sustanciales" que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, el órgano electoral advirtió que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Precisó que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno. “Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, se lee en el documento.