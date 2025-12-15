Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados

JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados
JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Este lunes 15 de diciembre, el diario oficial El Peruano publicó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que determinó que el proceso interno de Acción Popular estuvo viciado por la alteración del padrón de delegados, lo que vulneró el derecho al voto de sus afiliados y afectó la legalidad de la elección de candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para elegir a sus candidatos a la Presidencia, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, tras confirmar graves irregularidades en el registro de delegados que participaron en el proceso interno de la agrupación política.

La decisión quedó formalizada en la Resolución N.° 0745-2025-JNE, publicada este lunes 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Según detalla la resolución, el JNE evaluó múltiples impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por afiliados y precandidatos de Acción Popular en distintas circunscripciones del país. Estas advertían que delegados válidamente elegidos el 30 de noviembre de 2025 no figuraban en el padrón final utilizado para la votación del 7 de diciembre y que, en su lugar, aparecían personas que no habían sido electas.

En específico, los recursos señalaban 28 delegados fueron sustituidos sin sustento, en regiones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Junín y Madre de Dios, afectando el derecho al voto de los representantes elegidos y desnaturalizando el proceso electoral interno.

JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados
JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados | Fuente: RPP

Análisis del caso

Para evaluar la secuencia de los hechos, el JNE recordó que el 3 de diciembre miembros del Comité Nacional Electoral de Acción Popular informó al JNE, mediante una carta, la lista consolidada de los resultados de las elecciones internas del partido.

Dos días después, el 5 de diciembre, el JNE envió a la ONPE la citada relación sobre los delegados electos, que, a su vez, serían quienes participen en el proceso interno para la elección de candidatos rumbo a las elecciones 2026.

Ese mismo día, por la noche, el JNE informó a la ONPE "las observaciones a la lista y relación de electores de la organización política Acción Popular, advertidas durante el ensamblaje de material electoral por parte de los fiscalizaciones electorales".

El JNE también verificó que las elecciones internas del 7 de diciembre se realizaron en mesas de sufragio que operaron con un padrón adulterado, lo que invalida los resultados obtenidos. 

"Se advierte que en las seis mesas de sufragio analizadas (N°s 901001, 901002, 901003, 901004, 901005 y 901006) se incluyó a ciudadanos
que no fueron elegidos en el proceso interno del 30 de noviembre. Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política", se precisa.

Tras acumular todos los expedientes y analizar los informes de fiscalización, el Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular, al considerar que el proceso mostró vicios de nulidad.

Te recomendamos

El calendario no se modifica

Del mismo modo, la resolución del JNE señala que no es posible retrotraer las elecciones primarias ni convocar a un nuevo proceso, debido a que ello pondría en riesgo la proclamación de los resultados de esta etapa, prevista para este lunes 15 de diciembre

"Si bien con este pronunciamiento se declara la nulidad de las elecciones primarias de la organización política [Acción Popular], no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas  elecciones primarias. Puesto que, se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025 [de elecciones primarias], y se pondría en riesgo el hito del 15 de diciembre próximo referido a la proclamación de los resultados de las elecciones primarias", se lee en la resolución.

El documento añade que esta situación "no puede ser admitida", debido a que convocar a nuevas elecciones primarias "quebrantaría el calendario electoral", el cual cuenta con plazos perentorios y preclusivos, conforme a la jurisprudencia constitucional y convencional.

Finalmente, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, precisó a RPP que la resolución es definitiva e inapelable, al tratarse de una decisión jurisdiccional en materia electoral emitida en última instancia. Con ello, Acción Popular queda sin un proceso interno válido para la elección de sus candidatos, lo que compromete su participación en las Elecciones Generales de 2026.

El poder en tus manos

EP224 | INFORMES | Voto digital 2026: ¿cómo funcionaría y quiénes podrán usarlo?

¿Se imagina votar desde su celular, laptop o tablet sin tener que ir a su local de votación? El voto digital podría ser una realidad en las elecciones generales 2026. ¿Quiénes podrían acceder al voto digital y qué requisitos deberían cumplir? En el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, les explicamos cómo funcionaría este sistema, aun en evaluación, y qué grupos de peruanos podrían utilizarlo.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos elecciones JNE elecciones primarias Acción Popular

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA