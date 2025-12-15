JNE oficializa nulidad de las primarias de Acción Popular por graves irregularidades en el padrón de delegados | Fuente: RPP

Análisis del caso

Para evaluar la secuencia de los hechos, el JNE recordó que el 3 de diciembre miembros del Comité Nacional Electoral de Acción Popular informó al JNE, mediante una carta, la lista consolidada de los resultados de las elecciones internas del partido.

Dos días después, el 5 de diciembre, el JNE envió a la ONPE la citada relación sobre los delegados electos, que, a su vez, serían quienes participen en el proceso interno para la elección de candidatos rumbo a las elecciones 2026.

Ese mismo día, por la noche, el JNE informó a la ONPE "las observaciones a la lista y relación de electores de la organización política Acción Popular, advertidas durante el ensamblaje de material electoral por parte de los fiscalizaciones electorales".

El JNE también verificó que las elecciones internas del 7 de diciembre se realizaron en mesas de sufragio que operaron con un padrón adulterado, lo que invalida los resultados obtenidos.

"Se advierte que en las seis mesas de sufragio analizadas (N°s 901001, 901002, 901003, 901004, 901005 y 901006) se incluyó a ciudadanos

que no fueron elegidos en el proceso interno del 30 de noviembre. Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política", se precisa.

Tras acumular todos los expedientes y analizar los informes de fiscalización, el Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular, al considerar que el proceso mostró vicios de nulidad.

El calendario no se modifica

Del mismo modo, la resolución del JNE señala que no es posible retrotraer las elecciones primarias ni convocar a un nuevo proceso, debido a que ello pondría en riesgo la proclamación de los resultados de esta etapa, prevista para este lunes 15 de diciembre

"Si bien con este pronunciamiento se declara la nulidad de las elecciones primarias de la organización política [Acción Popular], no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas elecciones primarias. Puesto que, se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025 [de elecciones primarias], y se pondría en riesgo el hito del 15 de diciembre próximo referido a la proclamación de los resultados de las elecciones primarias", se lee en la resolución.

El documento añade que esta situación "no puede ser admitida", debido a que convocar a nuevas elecciones primarias "quebrantaría el calendario electoral", el cual cuenta con plazos perentorios y preclusivos, conforme a la jurisprudencia constitucional y convencional.

Finalmente, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, precisó a RPP que la resolución es definitiva e inapelable, al tratarse de una decisión jurisdiccional en materia electoral emitida en última instancia. Con ello, Acción Popular queda sin un proceso interno válido para la elección de sus candidatos, lo que compromete su participación en las Elecciones Generales de 2026.