Google 2025: Lo que más buscaron los peruanos sobre política

Las tendencias de lo más buscado por los usuarios peruanos en Google este 2025. | Fuente: Google

Afiliaciones indebidas a partidos políticos aparecieron en la búsqueda

El presidente José Jerí aparece en el tercer lugar de las tendencias más buscadas, debajo de los términos "Mundial de Clubes" y de "Kick" [la plataforma de streaming], que figuran en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Dentro de los temas más consultados por los peruanos figuran las consultas relacionadas a política, según revela este informe. En la categoría de preguntas que empezaron "¿cómo?", la consulta que más se repitió fue “¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?”.

Esto no ocurrió por casualidad. Las búsquedas se dispararon después de una revelación periodística que expuso denuncias de ciudadanos que habían sido inscritos en partidos y movimientos políticos sin su consentimiento. El caso más grave llevó incluso a frenar incluso la inscripción de la agrupación política Nueva Gente. Hasta setiembre de este año, el Jurado Nacional de Elecciones reportó que más de 5,800 ciudadanos denunciaron que habían sido afiliados a partidos o movimientos políticos sin su consentimiento.

Jose Jerí, Betssy Chávez y Nayib Bukele: lo que los peruanos buscaron de estos personajes

En la categoría “quién”, las búsquedas estuvieron dominadas por figuras políticas. La pregunta más frecuente fue “¿Quién es José Jerí?”, que registró su pico el 9 de octubre, el día en que el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte y el entonces titular del Parlamento, José Jerí, asumió la presidencia de la República.

Los peruanos también consultaron "¿quién es el presidente del Congreso?" en julio -etapa en la que se elige al titular del parlamento para la siguiente legislatura- y el 9 de octubre, fecha de la vacancia.

"¿Quién es Betssy Chávez?" fue la cuarta consulta más repetida, sobre todo en la primera semana de noviembre, fecha en la cual la exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo ingresó a la embajada de México solicitando el asilo diplomático. Posteriormente, Chávez fue sentenciada a 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado. Y, hasta el cierre de esta nota, el Estado peruano aún no le había otorgado el salvoconducto que solicitó para viajar a México sin impedimento.

En quinto lugar también se consultó ¿quién es el nuevo ministro del Interior? el 23 de marzo, fecha en la que se oficializó la renuncia del exministro Juan José Santivañez y asumió Julio Díaz Zuloeta, un general PNP en retiro quien había sido jefe de la Región Policial Lima. Díaz permaneció en el cargo un poco más de un mes hasta que lo reemplazó Carlos Malaver.