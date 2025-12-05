Últimas Noticias
Google 2025: Lo que más buscaron los peruanos sobre política

Lo más buscado en Google por los usuarios peruanos 2025.
Lo más buscado en Google por los usuarios peruanos 2025. | Fuente: Google
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Desde la vacancia presidencial hasta las denuncias por afiliaciones políticas indebidas y la expectativa por las Elecciones Generales 2026, la política marcó buena parte de las búsquedas de los peruanos en Google. En su reporte anual, la plataforma reveló cuáles fueron los temas que más interés generaron este año, y en esta nota te contamos cuáles estuvieron directamente vinculados al panorama político nacional.

Google publicó su tradicional informe “El año en búsquedas 2025”, donde revela las preguntas, personajes y temas que generaron mayor interés entre los usuarios peruanos. El reporte incluye desde consultas utilitarias —como la liberación de fondos de las AFP o el retiro de la CTS— hasta búsquedas relacionadas con fútbol como el Mundial de Clubes y de coyuntura como la muerte del Papa Francisco.

Sin embargo, los asuntos políticos también ocuparon un lugar destacado en las tendencias de un año preelectoral. Los peruanos recurrieron a Google para entender cambios en el poder, conocer a nuevos actores públicos y seguir de cerca los momentos más críticos de la escena nacional.

A continuación, un repaso por las búsquedas más consultadas en Google durante el 2025 que estuvieron directamente vinculadas a la política peruana.

Las tendencias de lo más buscado por los usuarios peruanos en Google este 2025.
Las tendencias de lo más buscado por los usuarios peruanos en Google este 2025. | Fuente: Google

Afiliaciones indebidas a partidos políticos aparecieron en la búsqueda

El presidente José Jerí aparece en el tercer lugar de las tendencias más buscadas, debajo de los términos "Mundial de Clubes" y de "Kick" [la plataforma de streaming], que figuran en el primer y segundo lugar, respectivamente. 

Dentro de los temas más consultados por los peruanos figuran las consultas relacionadas a política, según revela este informe. En la categoría de preguntas que empezaron "¿cómo?", la consulta que más se repitió fue “¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?”.

Esto no ocurrió por casualidad. Las búsquedas se dispararon después de una revelación periodística que expuso denuncias de ciudadanos que habían sido inscritos en partidos y movimientos políticos sin su consentimiento. El caso más grave llevó incluso a frenar incluso la inscripción de la agrupación política Nueva Gente. 

Hasta setiembre de este año, el Jurado Nacional de Elecciones reportó que más de 5,800 ciudadanos denunciaron que habían sido afiliados a partidos o movimientos políticos sin su consentimiento.

Jose Jerí, Betssy Chávez y Nayib Bukele: lo que los peruanos buscaron de estos personajes

En la categoría “quién”, las búsquedas estuvieron dominadas por figuras políticas. La pregunta más frecuente fue “¿Quién es José Jerí?”, que registró su pico el 9 de octubre, el día en que el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte y el entonces titular del Parlamento, José Jerí, asumió la presidencia de la República.

Los peruanos también consultaron "¿quién es el presidente del Congreso?" en julio -etapa en la que se elige al titular del parlamento para la siguiente legislatura- y el 9 de octubre, fecha de la vacancia. 

"¿Quién es Betssy Chávez?" fue la cuarta consulta más repetida, sobre todo en la primera semana de noviembre, fecha en la cual la exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo ingresó a la embajada de México solicitando el asilo diplomático. Posteriormente, Chávez fue sentenciada a 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado. Y, hasta el cierre de esta nota, el Estado peruano aún no le había otorgado el salvoconducto que solicitó para viajar a México sin impedimento. 

En quinto lugar también se consultó ¿quién es el nuevo ministro del Interior? el 23 de marzo, fecha en la que se oficializó la renuncia del exministro Juan José Santivañez y asumió Julio Díaz Zuloeta, un general PNP en retiro quien había sido jefe de la Región Policial Lima. Díaz permaneció en el cargo un poco más de un mes hasta que lo reemplazó Carlos Malaver.

Los peruanos buscaron información sobre personajes políticos durante el 2025.
Los peruanos buscaron información sobre personajes políticos durante el 2025. | Fuente: Google

En sexto lugar, los usuarios peruanos buscaron quién es Carlos Espá, abogado y precandidato presidencial del partido Sí Creo. También preguntaron "¿Quién es Bukele?", refiriéndose al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

Finalmente, los peruanos consultaron también "¿cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú?", lo que evidencia que el interés de la población por informarse previo a las Elecciones Generales 2026 va en aumento. Según el cronograma electoral, el 12 de abril del 2026, los peruanos habilitados para votar elegirán a su próximo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Toda la información electoral pueden revisarla en la cobertura de El Poder en tus Manos de RPP.

El poder en tus manos

EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?

En las elecciones generales 2026, los peruanos escogeremos a 60 senadores que integrarán la nueva cámara del Congreso, a través una forma de votación inédita en el Perú. ¿Cómo funcionará este proceso y qué implicancias tendrá? Aquí el informe de Karina Valencia, de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
