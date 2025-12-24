Elecciones 2026: ONPE aprobó diseño y especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio

A través de la Resolución Jefatural N° 000199-2025-JN/ONPE, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el diseño y las especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio para las Elecciones Generales 2026.

La norma, firmada por el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, establece las características del material electoral que será utilizado por la ciudadanía el domingo 12 de abril de 2026 para elegir al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Características de la cédula

Según el Anexo N° 1 de la resolución, la cédula de sufragio tendrá un tamaño mínimo de 42.00 cm. de ancho por 21.00 cm. de largo, y se podrá incrementar el largo hasta 44.00 cm., dependiendo del número de organizaciones políticas participantes.

El documento estará dividido proporcionalmente en cinco columnas claramente definidas:

Presidente y vicepresidentes. Senadores a Nivel Nacional. Senadores a Nivel Regional. Diputados. Parlamento Andino.

Entre las medidas de seguridad, se ha incorporado un código de barras en la esquina superior derecha e inferior izquierda para reconocer de forma única las cédulas y garantizar el voto secreto.

Además, las filas de las organizaciones políticas tendrán tramas de colores diferenciados (celeste, rosado, marrón, verde y amarillo) con las siglas "JNE ONPE RENIEC" caladas en blanco.

Cédula para FF.AA. y PNP

La resolución también aprobó, en su Anexo N° 3, el diseño de la cédula para los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que se encuentren en actividad y destacados fuera de su distrito electoral.

Esta cédula especial consta solo de tres columnas: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y Parlamento Andino. Su tamaño mínimo será de 24.00 cm de ancho por 21.00 cm de largo.

Eventual segunda vuelta

Finalmente, la ONPE aprobó el diseño para una eventual segunda vuelta, la cual estaría programada para el 7 de junio de 2026.

Esta cédula será más pequeña, con medidas de 21.00 cm de ancho por 15.00 cm de largo , y mostrará los nombres, símbolos y fotografías a todo color de las dos organizaciones políticas que pasen a esta instancia.