Elecciones 2026: a horas del cierre, aún falta inscribir el 75% de listas de candidatos, según JNE

Este 23 de diciembre vence el plazo para que las 38 organizaciones políticas habilitadas soliciten la inscripción de sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias, así como a las listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que, según la última actualización al mediodía de hoy, se han registrado 517 listas de candidatos, de las cuales 13 corresponden a fórmulas presidenciales.

La información consignada ante el JNE refleja un avance solo del 25.59% del total de 2020 listas que se espera inscribir al cierre del plazo legal, lo que evidencia que cerca del 75% de las listas de postulantes aún no ha sido ingresado por las organizaciones políticas.

De acuerdo con el organismo electoral, las 13 solicitudes de fórmulas presidenciales fueron presentadas ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1. De ellas, la lista de Fuerza Popular ya fue admitida, mientras que permanecen en trámite las presentadas por Libertad Popular, Podemos Perú, Ahora Nación, Unidad Nacional, Partido Patriótico del Perú, Partido Demócrata Verde, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Alianza para el Progreso y SíCreo.

En el caso de Avanza País – Partido de Integración Social, la solicitud fue declarada inadmisible; no obstante, la organización aún se encuentra dentro del plazo para subsanar las observaciones formuladas por el referido JEE.

El JNE precisó que las solicitudes presentadas pasan por un proceso de verificación para comprobar el cumplimiento de los requisitos de inscripción, como la presentación de hojas de vida, planes de gobierno, cuotas electorales, así como la verificación de que los candidatos no estén incursos en impedimentos para postular, entre otros criterios establecidos en la normativa electoral.

Listas presentadas según tipo de cargo

Conforme ha informado el JNE, la plataforma digital Declara +, utilizada por los personeros de las agrupaciones políticas para el ingreso de datos de sus listas de candidatos, se encuentra habilitada desde el mes de octubre para la realización de este trámite.

Del total de más de 500 listas de candidatos presentadas ante el JNE, 274 solicitudes corresponden a listas de candidatos a senadores, 222 para diputados, y 8 para el Parlamento Andino, las cuales vienen siendo calificadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes.

Expectativa y acompañamiento a pocas horas del cierre del plazo

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó esta mañana a RPP que las organizaciones políticas tienen plazo hasta las 11:59 p. m. de hoy para ingresar sus listas de candidatos. Este trámite puede realizarse de manera virtual, a través del sistema Declara+, o presencialmente, acudiendo a las sedes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes.

Asimismo, explicó que los personeros que se encuentren ingresando información por la vía virtual al momento del cierre del plazo podrán completar el proceso hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que permanezcan conectados al sistema.

"Tenemos dos vías: la vía presencial y la vía virtual. La vía virtual permite que si el personero se encuentra logueado e ingresando sus listas antes del vencimiento del plazo y mantiene la sesión activa, pueda culminar el trámite hasta el mediodía del 24 de diciembre", resaltó.

Clavijo indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha acompañado a las organizaciones políticas mediante capacitaciones para facilitar el uso de su plataforma de registro de candidaturas.

No obstante, frente a las dudas reportadas, como las relacionadas con el proceso de firma digital, el organismo electoral señaló que continuará brindando atención y acompañamiento a quienes lo requieran hasta el cierre del plazo legal.

"Hoy también pueden acercarse al Jurado Nacional de Elecciones, a la sede de Jesús María. Vamos a estar hasta las 4:45 de la tarde, atendiendo aquellas organizaciones políticas que tengan alguna necesidad o alguna dificultad para poder ejercer o ejecutar la firma digital", sostuvo.

Y agregó: "Vamos a ayudarlos con soporte técnico, tal como lo hemos venido haciendo desde ayer. Además, contamos con una línea gratuita 24/7, el 0800-00214 (opción 1), y a través de la plataforma Declara+ está disponible un enlace para una sesión en Teams, donde los informáticos de la institución pueden interactuar con las organizaciones políticas y brindar el soporte que requieran".

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). | Fuente: RPP