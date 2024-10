¿Qué desafíos enfrentarán los peruanos que votarán en las elecciones 2026 por primera vez?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un informe reciente, RPP dio cuenta de que estudiantes universitarios de las diferentes regiones del Perú consideran que la actual clase política no busca el bienestar de la población y no se preocupa por dar respuestas a las demandas sociales por estar enfocada en "trabajar a favor de sus propios intereses".

Cambiar este panorama requiere, de acuerdo a los jóvenes consultados, que los peruanos emitan un voto informado a la hora de elegir a sus próximas autoridades y que se refuerce la formación ciudadana a través del curso de educación cívica en los colegios y universidades.

Para las elecciones 2026, se estima que más de dos millones de peruanos entre 18 y 21 años acudirán a las urnas por primera vez para ejercer su derecho a sufragio y tener la posibilidad de participar en la elección de las próximas autoridades en el país. Esto, a partir de datos de la población proyectada para ese año hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ante la posibilidad de que cerca de 68 partidos políticos presenten candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral (con senadores y diputados) y el Parlamento Andino, ¿qué desafíos enfrentará el electorado joven para emitir un voto informado?

Oferta electoral no antes vista antes en otro proceso electoral peruano

Para la politóloga Katherine Zegarra uno de los desafíos que enfrentarán los primeros votantes, así como la ciudadanía en general, yace en el gran número de candidatos que participarán en los siguientes comicios.

A la fecha, existen, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 37 partidos políticos inscritos y otros 31 en proceso de inscripción hasta el momento. De quedar todos habilitados, 68 organizaciones podrían participar en la siguiente contienda electoral.

"En términos de oferta política, es un gran reto ciudadano, en el sentido de que no nos va a alcanzar ni el tiempo ni los recursos para averiguar todos los planes de gobierno, ni identificar cuál es la hoja de vida de cada uno de los candidatos", refiere.

¿Cómo se elegirá al futuro Congreso bicameral?

Otra problemática que identifica Zegarra es el desconocimiento y dudas que existen a la fecha sobre cómo será el sistema de votación para escoger a las futuras autoridades que conformen el Congreso bicameral, es decir, tanto la cámara de Diputados como el Senado.

"Esta hoja [cédula de sufragio] que se usa normalmente para votar, exacta, va a ser distinta. Entonces, hay que tener en cuenta de que la ONPE y todos los organismos electorales van a tener que hacer un gran trabajo para mostrar cómo va a ser esta nueva acta", sostiene.

El desafío de la desinformación

La politóloga Katherine Zegarra precisa que, con la expansión del uso de la Inteligencia Artificial, es posible que los jóvenes estén expuestos a información falsa en los medios digitales.

"Se puede utilizar la inteligencia artificial para suplantar la identidad de ciertas candidaturas o generar noticias que no necesariamente son verdad y que pueden alertar al ciudadano a un miedo que tengan particular. Entonces, creo que en ese sentido necesitamos mucha educación en términos de discernimiento entre las noticias que no son falsas y las que sí, y además desarrollar espíritu crítico", recalca.

Amplio electorado con acceso a redes de información

Para el consultor político de Junín Rober Villalva, un aspecto a tener presente de los electores que participarán en las elecciones 2026 es el hecho de que los ciudadanos menores de 30 años cuentan, en su mayoría, con una amplia capacidad en el manejo de plataformas digitales para acceder a información, ya sea de entretenimiento o noticias sobre el acontecer nacional.

Es por ello que, desde ahora, precisa Villalva, diversas figuras políticas buscan "llamar la atención" del electorado joven a través de redes sociales como TikTok o Instagram. Sin embargo, recalca el experto, la clave para lograr este "enganche" recaerá en el tipo contenido informativo que los personajes políticos compartan para captar con sector de su audiencia.

"Por ejemplo, hoy hay políticos o candidatos presidenciales que en estos tiempos están haciendo actuaciones o activaciones triviales desde sus redes, ¿no? Hay un político que está preparando su desayuno, está cocinando un almuerzo. Lo que está haciendo es entreteniendo a la juventud a través de las redes sociales, pero, para efectos políticos, (...) no necesariamente es con entretenimiento, sino es con información pertinente", sostiene.