Roberto De La Tore: "Soy un defensor de la estabilidad jurídica, sin ella no vienen las inversiones"

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, confirmó su candidatura a la Cámara de Diputados por el partido Renovación Popular.

A pesar de haber sido invitado por Rafael López Aliaga, el líder gremial marcó una postura clara respecto a la importancia de la seguridad jurídica, un tema sensible debido al conflicto entre la gestión municipal del exburgomaestre y la concesionaria Rutas de Lima.

Al respecto, De La Tore enfatizó en que su participación responde a una visión técnica y empresarial, y subrayó que el respeto a las reglas de juego es vital para la economía.

“Yo soy un convencido de que tiene que haber estabilidad jurídica. Sin estabilidad jurídica no vienen las inversiones. Habrán tenido sus razones (en el conflicto con Rutas de Lima), pero yo desde mi posición y como invitado, ahí soy un defensor de la estabilidad jurídica”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, el candidato indicó que, aunque los estatutos de la CCL no le impiden postular, sus declaraciones son a título personal y no comprometen a la institución, en la cual le restan tres meses de gestión.

MYPES y extorsión

De La Tore explicó que su agenda legislativa se centrará en las micro y pequeñas empresas (MYPES), las cuales, según su criterio, representan el 99 % del tejido empresarial y el 70% de la fuerza laboral del país, específicamente en los constantes casos de inseguridad ciudadana que golpean a este sector.

“En bodegas cerraron más de 2 000 el año pasado, este año estamos por una cifra similar; farmacias también están cerrando (...) Todos están sufriendo el flagelo de la extorsión”, alertó.

El candidato recordó que, desde el gremio empresarial, se impulsaron mesas técnicas que derivaron en leyes como la denuncia digital, pero criticó la falta de ejecución.

“No solamente es un tema de hacer normas, sino de hacer que se cumplan”, añadió.

Simplificación tributaria

Finalmente, De La Tore señaló que coincide con López Aliaga en la defensa de las libertades de mercado y la necesidad de una gestión por resultados. Para ello, propuso facilitar el acceso a los emprendedores mediante la digitalización, así como una reforma en el modo de fiscalizar del Estado.

“Debemos hacer que la tributación sea simple, sea fácil”, aseveró.