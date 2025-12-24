¿Sabías que hay un tiempo medido para emitir tu voto en las elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó esta mañana las especificaciones técnicas del diseño de la cédula de sufragio para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino en 2026.

Tras la ceremonia, Juan Phang Sánchez, subgerente de Gestión Electoral de la ONPE, dialogó con RPP y ofreció mayores detalles sobre el proceso, recordando el tiempo que tendrá cada ciudadano para emitir su voto, según lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones.

"La LOE dispone que el ciudadano tiene un minuto en la cámara secreta para sufragar. En el ejercicio del derecho a sufragio, ya los miembros de mesa administran esos tiempos y asignan el tiempo razonable para que cada ciudadano pueda sufragar", precisó.

Para el caso de la votación de personas con discapacidad visual, el funcionario remarcó que este grupo puede ser acompañado por una persona para que los ayude a acercarse a la cámara de votación a sufragar. De igual manera, indicó que se cuenta con plantillas con lenguaje braille, las cuales pueden ser solicitadas por estas personas para emitir su voto.

ONPE trabaja en estrategias para facilitar el voto

En línea con el diseño de la cédula, y ante los cuestionamientos sobre el tiempo dispuesto por la LOE para el sufragio, Phang apuntó que la ONPE ya viene trabajando en estrategias para facilitar el voto del elector.

Cabe precisar que el tamaño mínimo de la cédula de sufragio -que será usada el próximo 12 de abril- será de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo. Según el número de organizaciones políticas participantes, dicha medida podría incrementar proporcionalmente hasta un máximo de 44 cm.

Phang precisó que la cédula consta de cinco columnas para la respectiva elección: presidente, diputados (a nivel nacional y universo), senadores y parlamentarios andinos, con una distribución homogénea según el número de partidos que alcancen la inscripción definitiva.

Asimismo, recordó que, según el artículo 167 de la LOE, las organizaciones políticas tienen tres días para presentar cualquier recurso de tacha o impugnación al contenido de la cédula, mismo tiempo que tendrá el Jurado Nacional de Elecciones para resolver la solicitud.